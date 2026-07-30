九倉置業逾67億出售新加坡會德豐廣場 料可錄逾10億盈利

九龍倉置業（1997）公布，出售持有新加坡烏節路會德豐廣場的目標公司，作價11.11億新加坡元（折合約67.33億港元）。集團預期，完成交易後錄得約10.7億港元盈利。

交易買方為Orchard Scotts Holdings Limited，而Singapore Central Private Real Estate Limited為買方主擔保人，置地控股則為買方補充擔保人，均為九倉置業的獨立第三者。

21層高連兩層地庫商業大廈

目標公司為物業擁有人及發展商，唯一主要資產是新加坡238880烏節路501號的會德豐廣場；而會德豐廣場為一幢21層高連兩層地庫的商業大廈，包含寫字樓、基座商場及停車場，總樓面面積約43,280平方米。

集團認為，交易是將對該物業的投資變現的良機，從而可利用該交易的所得款項來減少負債。集團又指，該交易是經競標，基於各自獨立利益參考現行市況，按一般商務條款所商議達成，並相信買賣協議的條款公平合理，且符合公司及股東的整體利益。

