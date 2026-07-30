SpaceX據報要求供應鏈「去中國化」 禁聘中國員工及使用中企設備 否則斷單
更新時間：17:19 2026-07-30 HKT
發佈時間：17:19 2026-07-30 HKT
發佈時間：17:19 2026-07-30 HKT
據日媒《日經亞洲》引述消息報道，馬斯克（Elon Musk）旗下火箭製造商SpaceX（SPCX）已派出團隊審核現有和潛在供應商，並要求不得僱用或派遣中國公民到為公司生產零件的工廠工作，以確保中國不會對公司營運或供應鏈產生影響，並保護對美國國安至關重要的技術生產。
不得使用中企系統或設備
報道指出，SpaceX除了派遣團隊審查現有及潛在供應商，也對遍布全球的供應鏈夥伴下達兩項要求：一是不得在為公司生產產品的設施中指派或聘用中國籍員工；二是不得使用中企生產的系統或設備。不過，SpaceX原本就沒有向中國供應商或設於中國的工廠採購任何關鍵零組件，即使這些工廠並非中資所有。
SpaceX「若不照做不再下單」
一位熟悉內情的業界高層指出，SpaceX的重點之一是看工廠是否有任何來自中國的人員，就算工廠地理位置不在中國也一樣，並要求將這些人員調離所有供應SpaceX的設施與項目，「若不照做，SpaceX將警告不再下單」。另外多位業界經理亦描述SpaceX審核的過程，包括檢查監視器及網絡設備等工廠系統，而任何來自海康威視、TP-Link或其他中國公司的設備都必須更換。
此外，SpaceX也正着手打造所謂的NCNT（非中國、非台灣）供應鏈，以降低台海局勢緊張時造成供應中斷的風險。
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