寶馬在華零售銷量大跌三成 歐洲表現仍亮眼

德國豪車製造商寶馬今日（30日）公佈第二季業績，收入錄313億歐元遜預期；稅前盈利下滑35%至17億歐元；核心汽車業務息稅前利潤（EBIT）利潤率降至2.3%，但略高於預期，並在1%至3%的全年預測區間內。另一方面，寶馬將推出「肥雞餐」，計劃裁員8,000人。

關稅拖累息稅前利潤

寶馬汽車業務第二季EBIT為6.29億歐元，利潤率為2.3%，主要受關稅及與寶馬中國合資企業相關的折舊費用拖累，其中關稅拖累了1.25個百分點，與寶馬華晨汽車合資企業相關的折舊費用則再拖累1.2個百分點。集團表示，外匯因素亦令本季EBIT減少4億歐元。

中國市場仍是最大拖累因素，寶馬在華零售銷量本季按年下跌30.2%。相反，歐洲市場表現亮眼，純電動車（BEV）銷量按年增長38%，當地近三分之一的銷售車輛為純電動車。

期內，寶馬、MINI及Rolls-Royce三大品牌合計交付約59.1萬輛車，按年下滑4.9%；其中寶馬品牌交付量下跌7.7%，MINI則增長17.1%，主要受純電動車型需求帶動。

維持全年業績指引不變

展望方面，寶馬維持2026年全年業績指引不變，預計汽車業務EBIT利潤率將落在1%至3%之間，其中包含勞動力重組計劃帶來的最多1.25個百分點的負擔。寶馬亦預計，全年汽車業務自由現金流將超過25億歐元。

推「肥雞餐」 計劃裁員8,000人

另一方面，寶馬在去年節省成本25億之後，亦將推出「肥雞餐」的自願離職方案，計劃裁減8,000個職位，約佔整體人力5%。財務總監Walter Mertl提到，由於研發部門更廣泛使用AI技術，公司正加速推動緊縮措施。另外，隨著公司戰略重心調整，寶馬近期也決定退出巴黎車展。