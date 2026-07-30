三星次季營業利潤增1814%創新高 預警晶片短缺延至2028年

三星電子（韓：005930）今日（30日）發布季度業績，受惠AI旺盛需求持續推動存儲芯片業務增長，收入按年增長130%至171.5萬億韓元，營業利潤亦按年大增1814%至89.5萬億韓元，兩者皆勝預期，而且連續三個季度雙雙刷新單季最高紀錄。公司預期，晶片短缺情況將擴大並延續至2028年，稍為紓緩市場對於科技公司放慢AI投資的擔憂。

期內，幾乎全部利潤都來自半導體部門，營業利潤錄89.2萬億韓元，按年激增逾250倍；負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門營業利潤89.2萬億韓元，業績創下歷史新高；負責整機業務的設備體驗（DX）部門營業利潤則虧損8,000億韓元。此外，負責汽車電子業務的子公司HARMAN營業利潤為4,000億韓元。

與全球5大數據中心簽長期協議

三星記憶體業務執行副總裁金在俊在電話會議中表示，「2027年的供應短缺預期將比今年更加嚴重，且預計將持續到2028年。」，並表示公司已與全球前5大數據中心企業簽訂長期供應協議，為期至少5年，將佔其總產能的60%至70%，並正與另外5家大型公司洽談。

三星同時在一份聲明中表示，受惠於持續的AI基礎設施資本支出及AI代理的更廣泛採用，以伺服器為主的記憶體業務需求預計下半年將維持強勁。

與博通簽訂2000億美元合約

此外，三星亦宣布與博通（Broadcom）簽訂一份規模超2,000億美元的合約，將持續向其供應晶片至2030年，針對2納米及其他先進製程技術，從而擴大兩家公司在記憶體和晶圓代工技術領域的合作。三星表示，公司晶片代工業務的營收目標是實現兩位數增長。