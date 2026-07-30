連鎖補習社「範式轉移」啟示｜林小珍

中學文憑試（DSE）剛剛在7月中放榜，就傳出連鎖補習社英皇教育在九龍灣的分校結業，但那一邊廂，另一知名連鎖補習社品牌——遵理的母公司精英匯集團（1775）上星期發盈喜，究竟為何同樣是連鎖補習社，經營情況卻有天淵之別呢？

英皇、現代不復當年勇

英皇教育2009年全盛時期全港有17間分校，是不少香港人的集體回憶，九龍灣分校屹立當區24年，但自2013年開始分校網絡不斷縮減，現時只剩下旺角、灣仔及荃灣3間。而另一知名補習品牌現代教育，目前只剩低位於荃灣的校舍，母公司源宇宙教育（1082）亦已經將業務核心放到小學補習、STEAM教育及虛擬實境(VR)及數碼娛樂業務，不過截至去年底的中期業績，收入按年大跌56%，半年虧損385萬元。

要解釋英皇和現代兩家一代的補習巨人隕落，坊間普遍歸咎學制改革，以及學童數目減少，但亦未必是事實的全部。

新學制與學童減少 未道盡原因

「三三四」學制，即是3年初中、3年高中、4年大學，由2009年起逐步推行，有評論簡單指因為要應付公開試的學生，由過往的同一時間有四屆學生，減至三屆，令補習社客源減少，但不要忘記，過往會考後能夠升讀中六的，只佔少數，以最後一屆，即是2010年的會考為例，有超過8萬日校考生，另加3萬多個自修生，當年中六學額只有32,000多個，即是中六、中七兩屆A-Level考生合計，數目比同期的一屆中五更少，學制影響其實無想像中那麼大。

整體學童數目方面，根據教育局的數字，中六學生的數目由2015年的近6萬人，一度跌至只有45,000多人，但上年已重返5萬水平，而上年的中二、中三學生人數均突破6萬，似乎之前一波學童減少，最壞的情況已經過去。當然，整體學生人數不能與高峰期相比，但現在孩子都是每個家庭的「金叵羅」，資源比過往更集中，家長們為子女前途可謂毫不吝嗇，只要幫到子女考好成績，補習費多多都願意付，補習社理應仍然有得做。

遵理母公司預告轉虧為盈

就看看市場上的成功例子，遵理母公司精英匯集團的盈喜，預期截至5月底止的十個月，業績轉虧為盈，按初步審閱及評估，綜合溢利1,290萬元。集團解釋業績改善，主要原因是上年度同期投資在課程研發和針對內地市場的推廣加大，而過往的基礎投資開始見到成效，本地的日校和補習收益有改善﹐而內地院校的合作需求顯著增加，亦貢獻業績表現。

策略一：持續投入資源

從遵理的經營可以見到數個成功的策略，首先是持續的資源投入。相對於競爭對手想盡辦法節流，甚至有曾經任教的名師爆料指，教室投影機畫質低劣，上課時出現收音不良、電腦無法讀取檔案、學生上堂「冇片冇聲」等問題，遵理持續在軟、硬件方面投放資源。教育行業除了師資，如何運用資訊科技輔助學習，令學生更易吸收，同樣是致勝關鍵。精英匯中期業績都透露，期內升級了元朗及旺角校舍的設施，又引入AI工具和升級學習平台。

策略二：回應多元升學需求

在傳統的大班補習以外，高端補習和國際課程教育服務成為重要的增長動力。現今作為家長，要為子女鋪好不同的出路，雖然女兒年紀尚輕，但身邊都有許多資深父母提醒我，要及早考慮將來是否為女兒報讀A-Level 或國際文憑課程（IB），方便未來海外升學，可見這方面需求殷切。而這類課程每小時的學費可以高達800至1,500港元，遠高於一般補習，難怪遵理加強發展這方面的業務。

策略三：把握DSE內地機遇

第三個成功因素，就是把握香港推動教育產業的商機。近年有越來越多內地考生報考DSE，今屆就有480人，較去年倍增，有部分是希望將來來港升讀大學，亦有部分希望以DSE成績報讀其他海外大學，相信趨勢會持續。內地雖然都有DSE補習課程，但始終對DSE的掌握不及「本地薑」，因此遵理亦向內地學校和教育機構提供顧問服務及營運支援，除了大灣區，甚至遍及北京、上海和杭州。

補習與香港許多行業一樣，都正經歷結構性的轉變，從前的成功法則已經不再適用，但只要正確分析形勢，進行Paradigm Shift 「範式轉移」，對準市場增長點落手，同樣可以找到出路。

林小珍

