長和旗下Cenovus Energy次季多賺兩倍 7月產量逾100萬桶

長和（001）與李氏家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy剛公佈2026年第二季業績，純利升至28億加元，按年躍升兩倍。Cenovus總裁兼行政總裁Jon McKenzie於7月29日（加拿大時間）在分析員會議稱，本季業績為公司歷來最佳季度財務業績，集團於7月份實現上游業務月度產量超過每日100萬桶油當量的里程碑。

集團表示，Cenovus將躋身每日產量超過100萬桶油氣當量的能源生產商行列，成為第二家加入該行列的加拿大生產商。根據彭博數據，全球有不足20家企業達至此產量，當中包括石油巨頭Shell Plc.及埃克森美孚。

向股東回饋14億加元

此外，Cenovus將向股東回饋14億加元，其中10億加元透過回購普通股派發，另4億加元則透過派發普通股股息回饋股東。

另一方面，Cenovus旗下北基絲甸娜湖擴建（Christina Lake North）項目進度良好，兩台新蒸汽鍋爐設置於第一季時早於預期準備就緒，其中一台預計將於年底前投入運作。此外，油井再開發工程（redevelopment wells）計劃正按進度推展，預期產量將於2026年下半年增加。

此外，首個商業化稀釋劑溶劑輔助開採（Diluent Solvent Aided Process）項目已於2026年第一季獲批准開展，預計該項目將於2028年前額外增加每日5,000至10,000桶產量。另白玫瑰西部（West White Rose）項目首口油井鑽探工程進展順利，項目維持按計劃於第三季後期投產。

