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滙豐維持最優惠利率5厘不變 聯儲局按兵不動 分析：能源風險仍不明朗

商業創科
更新時間：12:05 2026-07-30 HKT
發佈時間：09:44 2026-07-30 HKT

美國聯儲局於今日（30日）凌晨公布議息結果，宣布維持利率不變，聯邦基金利率目標範圍維持在3.50厘至3.75厘。本港銀行也都按兵不動，滙豐銀行宣布，最優惠利率（P）將維持不變，保留在目前5厘水平。滙豐對上一次於2025年10月31日調整最優惠利率，當時減息12.5點子。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變。

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嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示，6月通脹數據較預期溫和，為委員會爭取到一些空間，讓聯儲局繼續保持耐性，而非過早向任何一邊行動；另一項可以影響到聯儲局的關鍵數據，即6月就業報告顯示勞動市場明顯降溫，這很可能進一步支持按兵不動的決定。

林長傑指出，目前對聯儲局最重要的訊號來自能源市場，因中東局勢尚未穩定，伊朗衝突仍然對通脹構成威脅。停火期將繼續影響通脹前景，並左右聯儲局的政策空間，即使期貨市場開始反映加息可能性，仍預期聯儲局將按兵不動至年底。對投資者而言，聯儲局傳遞的信息是，其既未透過寬鬆政策支持增長，亦未透過收緊政策壓抑通脹，而是利用這段時間收集更多以數據為本的證據。 

金管局維持基本利率4厘不變

香港金管局宣佈維持基本利率在4厘不變。金管局表示，美聯儲維持息率不變的決定符合市場預期。會後發表的聲明表示經濟繼續維持增長，就業市場保持平穩，但通脹仍處於較高水平，反映委員會對通脹前景的關注。香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作，港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動。

當局又指，美國息率的變化將取決於通脹走勢、就業市場情況和其他經濟數據，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

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