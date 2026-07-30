美國議息｜聯儲局宣布維持利率不變 道指瀉1153點 創15個月最大單日跌幅

美國聯儲局宣布維持利率不變，惟內部出現罕見分歧，多達三名官員主張加息，鷹派訊號超市場預期。投資者對通脹威脅及利率前景的擔憂升溫，拖累美股尾市跌幅擴大，道指收市瀉逾1100點。

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晶片股續弱 科技巨頭業績呈兩極化

截至收市，道瓊斯指數收報51594點，大跌1153點，跌幅接近2.2%，創下自去年4月以來最大單日跌幅。納斯達克指數報24442點，跌433點，跌幅為1.7%。標準普爾500指數報7316點，跌112點，跌幅為1.5%。

傳統藍籌股成為重災區。卡特彼勒（Caterpillar）急挫近7%，為表現最差的道指成份股。金融股同樣承受巨大壓力，摩根大通和高盛跌幅顯著，分別重挫近4%至逾5%。

半導體板塊延續近期疲態，晶片龍頭Nvidia（英偉達）下跌近4%，美光科技（Micron Technology）更單日暴跌近10%。

科技巨頭業績公布後走勢分化。微軟受惠於雲端計算平台收入顯著增加，帶動上一季業績優於市場預期。期內經調整後每股盈利達4.74美元，收入按年增長18%至900億美元。理想的業績推動微軟股價在收市後延長交易時段逆市升逾3%。

相反，Meta上一季每股盈利僅6.18美元，遜於市場預期；雖然收入按年上升28%至608億美元，好過預期，但盈利表現欠佳拖累其盤後股價急跌逾7%。