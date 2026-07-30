狗隻入食肆︱逾8成食肆低成本試水「寵物友善」 各方理解不一成痛點 業界：單價較高仍難平衡

今年7月9日，食環署公布首批逾940間食肆獲准容許狗隻進入，標誌香港「人寵共融」政策正式步入執行階段。本地寵物食品科研初創Petsona創建Pawtable寵物友善餐廳指南平台，整合食環署等官方牌照等數據，收錄並核實全港獲准許的寵物友善食肆名單。Petsona創辦人杜佩穎（Tracy Tou）指，現時最大的難點，是餐廳、狗主和其他食客對「寵物友善」有不同理解；業界指儘管寵物友善餐廳的客單價普遍高於普通餐廳，但仍「好難做出平衡處理」。

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杜佩穎指，首階段政府收到2,205份申請，扣除重複、退出及不合資格個案後，仍有1,616份申請參與1,000個名額的抽籤，競爭相當激烈，反映不少餐廳確實看到寵物主人市場的潛在價值。她指出，商戶的參與意欲其實不低，這說明業界普遍認為寵物友善是一個值得嘗試的方向。

初創企業Petsona創建Pawtable寵物友善餐廳指南平台，創辦人杜佩穎（Tracy Tou）指，真正考驗是餐廳能否將寵物友善融入日常營運，而不是單純取得牌照。

僅2間餐廳金級配套 逾八成低成本試水溫

然而，意欲與實際投入之間存在一定落差。PawTable自政策實施以來，已完成150間獲准食肆的人手查核，並按配套數量劃分為4個級別。杜佩穎指，金級即具備5至7項友善配套，設毛孩專屬餐單，僅有2間，佔已查核餐廳的1.34%；銀級即是具備3至5項配套，有21間，佔14.1%；銅級為容許狗隻進入，提供1至2項基本配套如水碗及清潔工具有82間，佔55%；基本準入型則有44間，佔29.5%。

透過數據見到，逾8成已查核餐廳選擇以最低合規成本「試水溫」，僅約15.4%達到銀級或以上。杜佩穎強調，基本準入型或銅級並不代表餐廳不好，對於空間有限或剛開始嘗試的餐廳而言，願意開放給狗隻進入，本身已是一個重要的第一步。但這組數字亦反映業界普遍抱持審慎態度，牌照是入場券，但要在配套上作較大投資，仍需時間驗證回報。

寵物區或增成本壓力 投資回報仍需驗證

參考台灣及日本經驗，寵物友善餐廳的客單價普遍可比普通餐廳高出1至2成，主因在於寵物主人更願意加購寵物餐點或零食，而且帶同寵物外出用餐時逗留時間較長，間接帶動飲品及甜品類銷售。然而，香港餐飲業主需承受的租金極高，翻枱率是大部分餐廳的核心利潤來源；若寵物區座位佔用空間較多，或狗主因照顧寵物而延長用膳時間，可能對整體營業額構成壓力。

杜佩穎指，真正考驗是餐廳能否將寵物友善融入日常營運，而不是單純取得牌照，例如座位如何安排、清潔流程如何執行、員工如何處理狗隻互動，以及如何同時照顧怕狗、敏感或不希望與狗隻同區用餐的客人，這些都需要納入營運規劃。

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餐飲界：隱性成本難以估計

在本港有多間分店的餐飲店主坦言「好難做出平衡處理」，最令餐廳卻步的並非可見的配套投資，而是背後的隱性成本，狗毛、氣味及傢俬污漬問題遠超預期，發生吠叫、打架或狗隻接近其他食客等情況，往往需管理層介入安撫，而一旦發生狗咬人、食客過敏或狗隻打翻熱湯等事故，餐廳面臨的民事索償風險難以估算。

杜佩穎指出，寵物進入食肆的爭議並非新政策後才出現，2020至2024年間的投訴及檢控數字，以及2025年初大埔有餐廳因容許狗隻進入而被停業的案例，均說明這項業務本身帶有一定監管風險，新政策雖然將過往的灰色地帶制度化，但投訴機制仍然存在，一旦處理不當，餐廳可能面臨罰款甚至停牌，最大的發展障礙並非單一因素，而是政策、營運成本和食客接受度3方面同時發揮作用。她又指，政策決定餐廳是否有清晰的法律框架；租金和空間決定餐廳有多少營運彈性；食客接受度則決定這個模式能否長期持續。

獲准許狗隻進入的食肆在門外張貼標示。

逾30萬人瀏覽PawTable

PawTable作為第三方資訊平台，推出後累計瀏覽量已突破30萬次，反映寵物主人對準確、透明及持續更新的餐廳資訊存在殷切需求，而平台的營運成本亦隨流量增長而上升。杜佩穎透露，目前平台採用的技術工具及系統服務每月開支已接近3萬元，另涉伺服器、系統開發、餐廳聯絡、人手查核及實地到訪等成本，現階段均由Petsona內部資源承擔。

對於未來商業化方向，她不排除未來進行商業合作，但合作方向不會是由餐廳付款換取推薦、額外曝光、較高排名或較高評級，因為這會影響平台評級及演算法的中立性，未來可探索的方向包括清楚標示的贊助內容、品牌專題、聯乘活動及會員優惠，但商業內容與自然評級必須嚴格分離。

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