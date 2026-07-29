富途ETF交易爆發式 6月成交金額和人數按年倍增

富途公布平台ETF投資數據結果，今年上半年ETF交易呈現強勁增長態勢，ETF交易人數按年增長57%，成交訂單升67%，成交金額升64%。數據顯示ETF正迅速成為香港投資者踏入市場的重要起點，並已躍升為用戶首次交易的第二大投資品類，僅次於個股，反映投資者逐步轉向以資產配置為核心的投資方式。

6月ETF交易數據再創高峰 交易人數和金額倍增

單計6月份，平台客戶ETF交易人數按年增長逾1倍，成交金額及成交訂單分別按年增加2.5倍和2.3倍；月供定投人數按年增幅更超過2倍。與此同時，ETF於客戶持倉中的人數比例亦攀升至35%，反映ETF在投資者資產組合中的佔比持續提升。

富途：ETF成波動市況下避險利器

富途證券高級分析師馮文慧表示，從宏觀層面觀察，ETF已逐步成為市場重要的資產配置工具。尤其在6月份市況較為波動的背景下，投資者更傾向透過ETF避免承受個股波動的風險，以提升投資組合的穩定性。她還引述港交所數據指出，2026年上半年，交易所買賣產品（ETP）平均每日成交金額達484億元，較2025年全年上升32%，主要由科技、黃金及跨市場ETF等多元產品持續吸引投資者，帶動交投暢旺。

馮文慧補充，ETF受歡迎主要源於其具備分散投資、節省決策成本、回報相對穩健及風險管理功能。此外，ETF緊貼市場表現及提供穩定派息，亦為吸引投資者投資ETF的重要因素。

富途推「ETF月」暨創富大會 強化投資者教育

為進一步推動多元投資生態發展，富途將在8月舉行「富途ETF月」，正式啟動旗艦項目首屆「富途創富大會2026」系列活動，並推出「ETF投資天書」及牛牛App最新ETF行情講解等，全面提升投資者對ETF投資的知識。