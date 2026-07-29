愛馬仕皮革製品銷售額遜預期 憂內地奢侈品市場弱 股價曾跌11%

法國奢侈品巨頭愛馬仕（Hermès）今日公佈上半年業績，雖然收入表現符合市場預期，但皮革製品銷售額不如投資者預期，並引發市場憂慮其依賴疲弱的中國奢侈品市場。此外，截至6月底，匯率波動對收入造成逾3.6億歐元的負面衝擊，在強美元環境尚未逆轉下，這一壓力料將延續至下半年。受消息影響，愛馬仕股價曾跌11%至近3年多來最低水平。

匯率環境帶來顯著衝擊

愛馬仕上半年收入錄81.6億歐元，符合市場預期，按固定匯率計算增長6%，但按當前匯率計算僅增長2%，反映匯率環境帶來顯著衝擊。單計第二季，銷售額為41億歐元，按固定匯率計增長6.7%，較第一季略有加速，但皮革製品部門（佔總收入近半）僅增長10.2%，略低市場預期。

從地區表現來看，美洲市場延續強勁勢頭，上半年按固定匯率計算的銷售額增長15.3%，第二季增速為13.7%，惟略低於市場預期；日本市場上半年按固定匯率計算增長11%，第二季提速至12.3%超預期。

中東市場受地緣政治壓力

亞太地區（不含日本）增速則相對溫和，上半年按固定匯率計算增長2.4%，第二季為2.5%，低於市場預期。至於中東市場受地緣政治局勢影響持續受壓，上半年按固定匯率計算下跌4.2%，但集團稱該市場在第二季呈現逐步復蘇跡象。

歐洲方面，不含法國的歐洲地區上半年增長8.8%，第二季增長8.3%；法國本土市場第二季提速至增長6.2%，受益於本地消費者需求及旅遊客流回升。

中國市場未見根本性反彈

愛馬仕執行主席Axel Dumas在電話會議上表示，中國作為該行業的重要驅動力，目前仍未走出困境，又指「看到中國市場趨於穩定，但還沒有看到根本性的反彈」。

另一方面，Bernstein維持對愛馬仕「跑贏大市」評級及2,150歐元目標價，但將2026年盈利預測下調約1%，並將營業利潤率預測下調至39.8%，理由同樣是外匯逆風。而亞太地區（不含日本）作為重要增長引擎，按匯率調整後僅增長2.5%，令投資者對中國市場需求動力的憂慮進一步加深。