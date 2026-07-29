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HashKey擬收購新加坡交易所APEX 同時擁當地交易及結算牌照

商業創科
更新時間：18:19 2026-07-29 HKT
發佈時間：18:19 2026-07-29 HKT

數碼資產公司HashKey（3887）宣布，旗下HKDAG SG已與Asia Pacific Exchange（APEX）主要股東及APEX訂立一份不具法律約束力的框架協議，擬收購APEX全部股權。

APEX及其集團在新加坡營運一個全面且完備的金融市場基礎設施，作為新加坡的持牌衍生品交易所，持有新加坡金管局（MAS）頒發的「認可交易所」牌照；旗下子公司Asia Pacific Clear持有「認可結算所」牌照，具備綜合發行及結算能力。目前全市場同時持有上述兩類牌照的機構只有三家。

將完善亞洲受監管業務布局

HashKey指出，本次擬議收購如順利完成，公司有望完善面向機構市場的交易及清算基礎設施布局，推動構建涵蓋交易、托管、支付、清算、結算的新一代金融基礎設施。該公司亦指，新加坡作為亞洲重要國際金融中心，在金融市場基礎設施建設及金融科技發展方面持續領先，本次收購將完善集團在亞洲核心金融市場的受監管業務布局，符合集團持續全球化建設策略。

未有收購最終文件 須獲星金管局批准

HashKey表示，截至目前，擬議收購須待訂立最終文件及MAS批准後方可作實，該集團並無就收購訂立任何最終文件，亦未取得MAS所需批准，收購可能會或可能不會進行。倘各方完成盡職調查後訂立最終文件，預期收購將構成上市規則第14章項下的須予公布交易，將適時作出進一步公告。

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