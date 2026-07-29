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誰是第一英俊美國總統｜周顯

商業創科
更新時間：17:17 2026-07-29 HKT
發佈時間：17:17 2026-07-29 HKT

日前現任美國總統特朗普談到前總統甘迺迪，說他是史上第二英俊的總統（He was a great guy, handsome. He was the second-most good-looking president.）。

從語境來看，究竟誰是第一英俊，不言而喻。有人可能會認為他是自吹自擂，但如果看過特朗普年輕時的照片，都不得不承認，年輕時的特朗普之帥，和甘迺迪可說是一時瑜亮，縱然你不一定承認他更英俊，但也相差不遠。

兩人情史旗鼓相當

這兩人都是富二代，情史豐富程度也是旗鼓相當，不過甘迺迪胯下的女人名氣較大，例如正妻積琪蓮、情婦瑪麗連夢露、柯德莉夏萍，粒粒天皇巨星，反觀特朗普只不過是模特兒和妓女，水平差上一截。

還有一個重要的人物，是律師和政治活躍者Roy Cahn，他在五十年代已是政治大人物，是帶特朗普出身的恩師，也是有名的同性戀者，應該和特朗普的盛世美顏大有關係。着重義氣的特朗普彈起後，卻與他切割，原因你懂的。

周顯
 

周顯簡介:

作者、投資者、知識份子、八卦公

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