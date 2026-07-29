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平保升級「平安健康長壽管理服務體系」 助及早識別健康風險 旗下平醫11家長壽中心開幕

商業創科
更新時間：12:48 2026-07-29 HKT
發佈時間：12:48 2026-07-29 HKT

中國平安（2318）宣布升級「平安健康長壽管理服務體系」，依托醫學、AI及前沿科技三大核心能力，為客戶提供覆蓋全周期、主動式的健康管理方案。平保旗下平安好醫生（1833）藉此宣布成立「長壽管理生態聯盟」，並正式揭幕全國11家「平安健康長壽中心」。 平安好醫生中午收報7.63元，升2.1%。

涵蓋慢性病長期管理

平安好醫生首席執行官何明科指，升級後的「平安健康長壽管理服務體系」，圍繞守住生命主場及主動健康干預兩個核心理念，依托醫學、AI及前沿科技三大核心能力，一方面，透過全方位前置檢篩、全天候安全應急、全流程就醫協助及全周期多病共管四道防線，協助用戶及早識別、篩查及處置健康風險；另一方面，服務從行為、軀體及心智三個層面提供健康干預，涵蓋慢性病長期管理、生活方式養成、代謝及身體機能養護，以及腦健康管理等範疇。 

新推出數智健管服務

該公司在發布會展示新推出的「AI+真人」模式下的「平安智享私教」數智健管服務。服務採用專屬健身教練與AI智能教練雙師伴練模式，透過「評估－訓練－鞏固」流程，支持用戶進行個人化運動健康管理。依托自主研發的DeepBody引擎可捕捉全身骨骼關鍵點，提供實時線上動作指導，並支援手機、平板電腦及電視等終端使用。

另外，新揭牌的11家「平安健康長壽中心」，以平安健康（檢測）中心的11家自營醫療機構為基礎，融合精準醫學、營養學、中醫學、睡眠醫學及身心醫學等多學科資源，構建全生命周期的健康管理閉環。 
 

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