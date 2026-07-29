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OpenAI失控AI代理據報再發攻擊 入侵科企Modal Labs客戶系統

商業創科
更新時間：11:56 2026-07-29 HKT
發佈時間：11:56 2026-07-29 HKT

據路透引述消息報道，OpenAI先前入侵AI公司Hugging Face的失控AI代理周二（27日）再次發起攻擊，入侵科技公司Modal Labs的客戶系統。

據Hugging Face發布的時間表顯示，該失控代理先入侵託管於第三方供應商設施上的「沙盒」（或稱隔離測試環境），再將其作為發動大規模駭客攻擊的跳板。

強調平台沒受任何損害

Modal Labs技術總監Akshat Bubna表示，該代理利用公司客戶撰寫的漏洞程式碼發動攻擊，並指該客戶「對外公布了一個未經驗證的端點，允許網絡任何人使用並執行程式碼」。不過，他強調公司本身平台或隔離措施沒有受到任何損害。

OpenAI在聲明中指出，該失控代理已入侵4個不同服務中的4個帳戶，但尚未發現任何與Hugging Face平台級入侵事件規模相當的攻擊活動，已將受測AI模型「停用、加密，並限制其研究存取權限」。

相關文章：OpenAI承認AI代理「失控」入侵Hugging Face 形容為前所未有網絡安全事件

 

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