馬雲支持的OceanBase據報籌20億至30億 拓展AI數據庫

據彭博引述消息報道，馬雲支持的數據庫公司OceanBase正與投資者洽談，計劃在A輪融資中籌集約20億至30億元人民幣，以助公司獨立營運，並為拓展AI數據庫服務提供資金。

報道指出，OceanBase最初是為了支持螞蟻集團的內部數據庫管理而建立，目前正強化其AI分析能力，除整合結構化數據外，公司亦加強處理影片等半結構化或非結構化數據的能力。

年化收入料超過2億美元

報道又指，OceanBase在2026年的年化收入超過2億美元，按年增長70%。OceanBase更計劃對標Databricks等公司，而後者於今年2月公布其年化收入為54億美元，其中AI產品佔逾25%的收入。

此外，據IDC報告顯示，OceanBase在2025年中國分散式數據庫市場中佔有最大市佔率。據公司官網資料，其數千家客戶主要為中國企業，包括工商銀行及中國移動，並已開始擴展至東南亞、日本、印度及拉丁美洲。