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領展旗下「領點」擴展至3個商場 冀鼓勵顧客更常到訪

商業創科
更新時間：11:34 2026-07-29 HKT
發佈時間：11:34 2026-07-29 HKT

領展（823）宣布，旗下自營取件服務站「領點」（Link Collect）已於今年4月拓展至馬鞍山恆安商場，並於6月擴展至柴灣環翠商場，以及本月進一步延伸至禾輋廣場，正評估於更多旗下社區商場增設「領點」服務站的可行性，並計劃於年內進一步拓展網絡

公司表示，「領點」於今年4月率先在恆安商場推出的試點，顧客反應理想，反映居民對設於社區商場的包裹領取服務需求增加，並能鼓勵前來取件的顧客在商場內額外消費，為商戶帶來更多商機。

電商發展改變互動模式

領展執行董事兼首席投資總裁宋俊彥表示，電子商務的發展正改變顧客與實體零售的互動模式，「領點」能夠靈活運用商場空間，回應顧客不斷轉變的需求，透過在社區商場提供取件服務，期望鼓勵顧客更常到訪商場，帶動額外消費需求，同時深入了解顧客行為和消費模式，以持續優化物業組合及租賃的策略。

公司續指，「領點」與不同的第三方電商平台及物流服務供應商合作營運，現階段主要於取件服務選擇相對有限的社區商場推出，以更好支援區內居民日常所需。
 

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