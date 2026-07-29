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SHEIN遭美FTC調查 或涉「暗黑模式」策略 預警需付巨額款項

商業創科
更新時間：09:56 2026-07-29 HKT
發佈時間：09:56 2026-07-29 HKT

已通過港交所（388）上市聆訊的中國跨境時尚巨頭希音（SHEIN）在招股文件中透露，旗下美國業務正受到聯邦貿易委員會（FTC）的調查，但沒有說明具體調查內容。 

有可能達成和解

SHEIN表示，正在積極配合FTC的調查，雖然有可能達成和解，但目前無法預測調查的結果和公佈時間；公司又指，無論是達成和解還是其他方式，都可能需要支付巨額款項，並可能對公司財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

據外媒《CNBC》報道，FTC的重點關注領域之一是「暗黑模式」，形容為設計技巧和心理策略，例如預先勾選的複選框、難以找到和閱讀的披露信息，以及令人困惑的取消政策，目的是讓消費者更願意放棄他們的金錢或數據。

報道又指，SHEIN以其應用程式上的倒數計時、遊戲化折扣和限時搶購等策略而聞名，旨在營造緊迫感，促使消費者消費。 不過，在2022年的一份解釋「暗黑手段」的報告中，FTC將倒數計時器作為常見「暗黑模式」的一個例子。

相關文章：SHEIN通過港交所聆訊 最快下月底上市

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