京東再購倫敦甲廈 擬作歐洲總部

近年積極布局海外市場的京東（9618）再度在英國置業，最新再購入倫敦一個甲級寫字樓，作為其歐洲總部之用。BlueFive Private Wealth及General Projects表示，已將位於英國倫敦Brook Green項目「Systems」出售予京東集團，惟未有披露作價。

京東發言人稱，此次收購體現對英國市場長期承諾和持續投資。今年3月於當地推出面向歐洲市場的線上零售業務Joybuy，也是持續發展英國市場重要舉措。

物業擁近百年歷史

BlueFive指出，擬出售的寫字樓物業，面積約12.7萬方呎，於1936年建造，擁有近百年歷史，最近已為物業進行翻新。該物業曾是英國食品企業J. Lyons & Co及EMI Records的總部。

資料顯示，京東持續加碼英國置業，包括去年4月以3,700萬英鎊於倫敦西敏（Westminster）買入一幢寫字樓物業，去年底再買入位於東米德蘭茲（East Midlands）一座物流園區等。

