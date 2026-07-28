Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度夥Uber倫敦展開道路測試 日前本港啟動全無人駕駛測試

商業創科
更新時間：21:42 2026-07-28 HKT
發佈時間：21:42 2026-07-28 HKT

百度（9888）旗下無人駕駛出行服務平台蘿蔔快跑與Lyft旗下Freenow和Uber先後宣布已在倫敦開展道路測試工作。

料2027年推公眾服務

蘿蔔快跑與Freenow的道路測試將率先在倫敦西部及西北部的布倫特區進行，車內配備安全員，涵蓋市區及郊區等多種駕駛環境，雙方計劃自2027年起向公眾提供服務。Lyft將透過其平台在歐洲主要市場部署蘿蔔快跑的自動駕駛車輛。同時，蘿蔔快跑也與Uber推進倫敦合作，正啟動相關測試工作。

獲批香港機場島無人駕駛測試

運輸署上周宣布百度旗下北大嶼山機場島測試項目獲批無人駕駛測試，並於昨日（27日）開展無人駕駛測試。這是香港首次在公開道路上實現「車內無司機」的自動車測試。香港作為蘿蔔快跑首個右舵市場，倫敦項目將以其在香港累積的測試經驗為基礎。

天雨下運作穩定

昨日（27日）是機場島測試項目首天開展無人駕駛測試，測試運作大致暢順，天雨下亦一樣穩定。運輸署於社交平台發文表示，不論與其他車共用道路、讓路予行人，或按交通燈號停車，自動車同樣遵守道路安全規則。機場島的測試路線涵蓋迴旋處、需要讓路的路口，以至不同時段不同車流等路況，有助收集更多不同數據，為規模化以至商業營運做準備。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
熊本嘉島町Aeon Mall有大規模倒塌情況。路透社
01:17
熊本7.1級地震︱嘉島町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市地殼現84厘米變形︱有片
即時國際
30分鐘前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
7小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
8小時前
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
影視圈
5小時前
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
02:22
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
影視圈
7小時前
何伯病逝︱450萬爭產誤揭濫用公屋 時任房署署長羅淑佩曾批：咁高調唔查唔妥
何伯病逝︱450萬爭產誤揭濫用公屋 時任房署署長羅淑佩曾批：咁高調唔查唔妥
社會
5小時前
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
9小時前
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
影視圈
6小時前
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
生活百科
9小時前
何伯病逝｜忘年戀因愛成恨公屋傷人 何伯判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線
02:22
何伯與何太忘年戀因愛成恨 判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線
社會
6小時前