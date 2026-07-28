百度夥Uber倫敦展開道路測試 日前本港啟動全無人駕駛測試

百度（9888）旗下無人駕駛出行服務平台蘿蔔快跑與Lyft旗下Freenow和Uber先後宣布已在倫敦開展道路測試工作。

料2027年推公眾服務

蘿蔔快跑與Freenow的道路測試將率先在倫敦西部及西北部的布倫特區進行，車內配備安全員，涵蓋市區及郊區等多種駕駛環境，雙方計劃自2027年起向公眾提供服務。Lyft將透過其平台在歐洲主要市場部署蘿蔔快跑的自動駕駛車輛。同時，蘿蔔快跑也與Uber推進倫敦合作，正啟動相關測試工作。

獲批香港機場島無人駕駛測試

運輸署上周宣布百度旗下北大嶼山機場島測試項目獲批無人駕駛測試，並於昨日（27日）開展無人駕駛測試。這是香港首次在公開道路上實現「車內無司機」的自動車測試。香港作為蘿蔔快跑首個右舵市場，倫敦項目將以其在香港累積的測試經驗為基礎。

天雨下運作穩定

昨日（27日）是機場島測試項目首天開展無人駕駛測試，測試運作大致暢順，天雨下亦一樣穩定。運輸署於社交平台發文表示，不論與其他車共用道路、讓路予行人，或按交通燈號停車，自動車同樣遵守道路安全規則。機場島的測試路線涵蓋迴旋處、需要讓路的路口，以至不同時段不同車流等路況，有助收集更多不同數據，為規模化以至商業營運做準備。