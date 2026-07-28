惠康母企上半年基本溢利增44% 電商貢獻35%銷售增長

惠康、7-Eleven等連鎖品牌母公司DFI集團公布，上半年業績中持續經營業務基本溢利按年增44%至1.17億（美元，下同），同店銷售增長擴闊至3%。集團指，財務狀況保持穩健，宣布中期股息每股6.2美仙，按年增77%。

健康美容業務按年增8%

期內健康與美容業務銷售額14億元，按年增8%，同店銷售增長6%。香港及澳門萬寧同店銷售增長5%，受惠於客單價提升及旅客店舖銷售改善；東南亞Guardian錄得同店銷售增長9%，其中印尼及越南市場增長接近20%。集團早前宣布與英國健康及保健零售商Holland & Barrett達成獨家分銷合作，計劃率先在香港及新加坡推出相關產品。

便利店業務結束十季跌勢

便利店業務銷售額12億元，按年增長4%，同店銷售增長2%。香港業務於第二季恢復同店銷售增長，結束過去10個季度的跌勢，撇除香煙產品後期內同店銷售增長3%。華南業務自2025年6月以來淨增112間店舖，總數增至接近1980間。

食品業務溢利按年增27%

食品業務方面，集團指，持續經營銷售額錄得11億元，按年增1%，第二季同店銷售恢復正增長。撇除成本分配調整及新加坡食品業務出售影響後，業務溢利按年增27%至1700萬元，而香港惠康「係堅價」價格保證計劃已擴展至接近500項產品。家居用品業務同店銷售增長4%，扭轉去年同期下跌6%的走勢，業務溢利按年增長85%。

DFIQ Media收入增3倍

數碼業務方面，電子商務及零售媒體DFIQ Media業務合共貢獻約35%的銷售增長。線上銷售滲透率提升至6.9%，DFIQ Media收入較2025年上半年增加約3倍。截至6月底，集團零售網絡已配備超過1萬個電子屏幕供廣告及推廣內容投放。

集團上調2026全年有機收入增長指引至3%至4%，全年股東應佔基本溢利指引上調至2.85億至3.05億美元，資本回報率提升至12%。

集團早前亦宣布收購戶外廣告方案供應商Cody HK全部股權，收購代價為3020萬港元（約380萬美元）。Cody HK持有九巴及香港電車多項長期獨家廣告經營權，交易完成後DFIQ Media將結合零售網絡、線上平台及戶外媒體資源，預計於2026年下半年完成。