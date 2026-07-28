中國五大AI公司崛起 震散外國競爭對手 AI發展全方位擺脫對外依賴

中國AI產業鏈近年迅速發展，由製作晶片的光刻機、存儲晶片、AI數據中心晶片到大模型，幾乎已全方位擺脫對美國及海外公司的依賴。有傳中國將量產DUV光刻機，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）首當其衝，其ADR周一曾挫逾8%。長鑫科技周一（27日）在內地科創板上市，有望打破三星電子、SK海力士、美光三大存儲晶片巨頭的長期壟斷，亦令三間公司股價先後急跌。此外，華為AI晶片亦已壓過英偉達，重新主導內地市場。除了硬件，DeepSeek及月之暗面旗下AI大模型近期亦震撼市場，拖累OpenAI及Anthropic估值急挫。

DeepSeek月之暗面模型價廉高效

近月國產AI震撼市場，由DeepSeek打響頭炮。DeepSeek在今年4月宣布，對旗下V4模型展開價格戰，每百萬詞元輸入價格最低僅需0.3美元，遠低於OpenAI GPT-5.5同期的30美元價格，除了成本低廉，性能表現也媲美同等美企模型，加上持續開源，直接衝擊全球大模型定價體系。

另一方面，月之暗面7月17日推出Kimi K3轟動全球，該模型擁有2.8萬億個參數，為全球最大的開源權重模型，而且效能超越美國Anthropic旗艦模型，一度引發美國AI相關股急挫。有分析師又估計，未上市OpenAI與Anthropic的預期估值亦因Kimi K3合共蒸發約3140億美元。另外，美國有「AI沙皇」之稱的白宮顧問David Sacks早前亦開腔，稱Kimi K3「令人擔憂」。

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華為重新主導內地AI晶片市場

中國大型科技企業華為，也積極推進國產AI發展。中國AI晶片市場過去一直被英偉達主導，2023年高峰時期市佔率高達95%，但在美國實施出口管制後，英偉達晶片出貨額大幅下降，令華為趁勢一舉拿下半壁江山。據研究公司Bernstein的報告，英偉達市佔率料萎縮至約8%，而華為的市佔率則增至約50%。英偉達行政總裁黃仁勳過去曾坦言，美國的出口管制令該公司將中國市場「拱手相讓」予華為，並認可華為實力。事實上，華為今年5月發表「韜（τ）定律」，預計5年後可設計出1.4納米制程同等水平的晶片。

據《華爾街日報》日前引述消息報道，華為在去年夏天一個簡報會上，向內地科技部門主管官員介紹公司AI晶片時，表示中國有能力在三年內，於部分AI關鍵領域實現自主。路透早前亦報道，華為今年5月在上海舉行的半導體研討會上表示，公司將在5年內利用新技術製造領先的半導體，顯示公司正抗衡美國的晶片出口制裁。

DRAM及光刻機國產化加快

此外，長鑫科技昨日於科創板上市，首日收市大升約466%，市值一度達約3.3萬億元，長鑫科技既是亞洲年內最大IPO及科創板史上最大半導體IPO，亦令外界重新審視中國在存儲晶片方面的實力。長鑫科技是中國目前唯一具備規模化DRAM量產能力的IDM企業，顯示長期由三家韓美巨頭壟斷的存儲市場，首次出現中國力量。詃公司現時在全球DRAM市佔率約7%至8%，位居第四，僅次於美光、三星及SK海力士。

同日有外媒報道，上海國資背景公司已開始生產浸沒式深紫外DUV光刻設備，並計劃今年生產約5台DUV設備，明年生產約20台，令市場投資者擔心光刻機巨頭ASML地位受威脅，ASML的ADR周一一度跌逾8%，恐慌情緒亦迅速蔓延其他晶片股。據路透周二引述消息報道，牽頭生產DUV光刻機的是具上海國資背景的愛晟納電子科技集團有限公司。

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