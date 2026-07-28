永明推私人財富平台 服務高淨值客戶 保險業務未受內地收緊資金外流直接影響

永明私人財富行政總裁Sujoy Ghosh表示，全球地緣局勢緊張背景下，未出現歐美客戶大規模轉移資產、更換配置渠道的情況。而早前內地發布收緊資金外流相關政策，Sujoy Ghosh亦指，儲蓄與人壽保險業務暫未受到直接影響。

永明金融推出「永明私人財富」綜合平台，旨在協助高淨值和超高淨值人士、家族及理財顧問，應對日益增加的跨市場財富管理需求。

Sujoy Ghosh指，平台不直接面向終端客戶開放操作，可通過中介渠道提供服務，且未設置硬性最低投保門檻，產品根據客戶財富分層匹配，適配不同資產體量高淨值人群。

全球跨境財富規模上升8.4%

永明金融指，在推出私人財富業務之際，全球私人財富持續增長，亞太區的重要性亦日益提升2025年全球高淨值人士財富增長8.7%，達98.3萬億美元；亞太區增幅更為全球最高，達10.5%；同年，全球跨境財富規模亦上升8.4%，至15.7萬億美元。

永明金融2025年發布的傳承規劃調查顯示，67%新加坡高淨值受訪者及44%香港高淨值受訪者憂慮財富未能傳承到下一代；調查亦指89%新加坡受訪者及91%香港受訪者曾就傳承規劃諮詢專業意見，或有意於未來尋求相關建議。

Sujoy Ghosh表示，面對高淨值客戶需求愈趨國際化、互聯互通，其服務模式亦必須與時並進。過去18個月，公司建立統一的業務受理及核保平台，整合流程與表格，並提供全天候支援，進一步把各地團隊的專業與資源連繫起來，打造更緊密的全球網絡，為分銷夥伴及其客戶帶來更順暢的體驗，同時由永明金融處理跨市場營運所涉及的複雜性。

Sujoy Ghosh又指，香港市場以儲蓄類產品接受度最高，本地高端保險業務成熟；新加坡市場以分紅壽險（RUL）更受歡迎，平台依託多樞紐互聯優勢，可整合各地成熟產品，為客戶提供跨區域綜合方案。