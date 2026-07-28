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Nvidia傳豪擲500億美元租用德州巨型數據中心 加快部署高效能AI基礎設施

商業創科
更新時間：16:28 2026-07-28 HKT
發佈時間：16:28 2026-07-28 HKT

英國《金融時報》引述知情人士報道，英偉達（Nvidia，NVDA）據報已簽署高達500億美元（約3,900億港元）的租約，承租位於美國德克薩斯州的巨型數據中心。Nvidia回應指，公司正與生態系統夥伴合作，透過DSX AI工廠架構加快部署高效能AI基礎設施。

相關文章：Nvidia斥10億美元入股Naver 夥SK建AI數據中心 料明年投入使用

知情人士表示，Nvidia租下由數碼基礎設施開發商Hut 8興建的整座1吉瓦（GW）數據中心Beacon Point，未來將容納數以十萬計的英偉達圖形處理器（GPU）。

此前Nvidia行政總裁黃仁勳已斥資數十億美元培育CoreWeave等新一代AI基礎設施提供商，支援其購買並運行GPU。

在電力資源日益緊缺、各界爭奪電網容量之際，Nvidia直接動用財力鎖定電力與場地。報道指，項目建成後，英偉達可將算力轉租予其「新型雲」（neocloud）合作夥伴。

根據Hut 8披露，該項目首階段15年的租約價值為196億美元（約1,528.8億港元），若續約條款全部執行，30年總價值將升至500億美元。

此前據《華爾街日報》引述報道，Nvidia正與OpenAI洽談，擬為一個巨型數據中心項目提供約2,500億美元的融資擔保。若項目最終落實，或將成為AI企業規模最大的融資安排之一。

相關文章：Nvidia據報為OpenAI提供2500億美元擔保 助建巨型數據中心

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