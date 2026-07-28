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LVMH上季銷售額僅升3%遜預期 中東衝突打擊貴客購物意欲

商業創科
更新時間：10:41 2026-07-28 HKT
發佈時間：10:41 2026-07-28 HKT

全球最大奢侈品集團LVMH公布季績，受中東緊張局勢打擊富裕消費者的購物意欲影響，旗下Louis Vuitton、Dior及皮具部門僅能勉強保持增長，有機銷售額增長1%，低於市場預期。LVMH表示，如果不是中東衝突，集團的第二季銷售額應可增加4%，而非目前的3%。

集團期內收入下跌3%至386億歐元，經常性利潤86.9億歐元（約775億港元）超預期；營業利潤率22.5%，與去年同期持平。

鐘錶珠寶部門成為亮點，包括Tiffany及Bulgari在內的鐘錶珠寶部門第二季內生性銷售額增長11%，遠超預期。葡萄酒及烈酒部門內生性銷售額5%，主要得益於銷售成長和需求改善，尤其是在歐洲和日本市場。

行政總裁Bernard Arnault在聲明中表示，集團對下半年表現重拾信心，同時繼續密切關注利潤率。

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