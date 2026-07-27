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奧迪受累中國業務惡化及美關稅影響 降低收入預期

商業創科
更新時間：17:32 2026-07-27 HKT
發佈時間：17:32 2026-07-27 HKT

福士（Volkswagen）旗下奧迪（Audi）受中國市場惡化、美國關稅措施及美伊衝突等因素拖累，將營運利潤率預測下調1個百分點至最低5%，同時將收入預期下修至約580億歐元，低於先前630億歐元的預測。

據彭博報道，由於中國過去強勁的豪華車需求萎縮，同時美國進口關稅推高成本，令德國汽車製造商持續受壓。對於福士而言，奧迪長期疲弱威脅到公司關鍵獲利來源，因此正着手削減產能並重振回報率，而奧迪集團旗下還包括賓利（Bentley）、林寶堅尼（Lamborghini）及電單車製造商杜卡迪（Ducati）等品牌，今年上半年營運利潤率為3.8%。

國產製造商積極向高階市場擴張

另一方面，奧迪行政總裁Gernot Döllner正透過削減成本及規劃新車型來重振銷量，其中包括旗艦級Q9 SUV，將於第四季在北美及歐洲上市。

報道又指，當前挑戰在中國市場最為嚴峻，因樓市低迷壓抑整體消費需求，而且比亞迪（BYD）等國產製造商不僅在電動車領域取得主導地位，更積極向高階市場擴張，對平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）及保時捷（Porsche）等汽車品牌亦構成類似壓力。

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