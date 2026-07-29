黃仁勳曾幫襯三代老飯店 數碼轉型反添人情味 兼營甜品店「鹹甜組合」吸年輕客突圍

深水埗石硤尾街，火水爐轟鳴、鑊氣沖天。當香港持牌大排檔僅餘約20間，這間由1956年燒味飯檔轉型而來的愛文生飯店，歷經三代人經營，從街邊10張桌子的排檔，擴展至4個相連舖位、60多張桌子的地標大排檔，並在第三代傳人手中迎來70周年，她引入QR Code點餐、POS系統及自助付款機，節省八成「埋數」時間；同時在荔枝角道開設甜品店「OI SWEET」，以「鹹甜組合」攻年輕客。愛文生飯店第三代傳人兼行政總裁胡蕙欣接受《星島頭條》專訪時直言，數碼轉型從不是為了裁減人手，而是為了釋放人手去傳遞科技無法取代的「人情味」與品牌歷史，「現在侍應終於有機會跟客人聊天」。

愛文生飯店第三代傳人兼行政總裁胡蕙欣接受《星島頭條》專訪時直言，數碼轉型從不是為了裁減人手，而是為了釋放人手去傳遞科技無法取代的「人情味」與品牌歷史，「現在侍應終於有機會跟客人聊天」。

數碼化重塑營運 每單慳四分鐘

胡蕙欣憶述接手初期的營運困境，「以前櫃面只有2個人，要做下單、安排座位、聽電話、寫外賣單，又要回答客人問題，每天都很忙。」安排座位是最浪費時間的環節，人手寫單頻繁出錯，漏單、錯數屢見不鮮。她坦言，上一代對科技「不太有信心」，也害怕要學習新系統，但她以數據說服家人，「科技的準確性一定比人手寫單高」。

愛文生逐步引入電子排隊系統、QR Code點餐、POS系統，以及最新的自助付款機。她透露，以往人手買單「拿張單出來又要按計數機」，至少需時5分鐘；現時客人使用自助付款機，1分鐘內即可完成交易，每宗交易節省4分鐘。電子排隊系統更將派籌時間由人手操作的5分鐘，縮短至按鍵後的數十秒。

數碼轉型的成效直接反映在營運數據上。她指出，引入系統後翻枱率增加約10%至15%，「因為少了出錯，客人很快可以下單。」而數碼化並非為了裁員，「科技沒有特別節省人手，反而是將人手轉移。」以前侍應忙於接單、送單、收拾桌子，完全沒有機會與客人溝通；現在省下來的時間，員工可以主動介紹大排檔歷史、傳統菜式，甚至與熟客建立關係，「我們很多侍應在這裡工作超過10年，現在終於有機會跟客人聊天」。

70周年進軍甜品 共用廚房慳成本

在數碼系統解決營運瓶頸後，胡蕙欣將目光投向全新品類。愛文生70周年之際，她在荔枝角道開設甜品店「OI SWEET」，與舊舖步行距離極近。這個「雙店」布局並非偶然，而是精密的成本考量，「因為距離很近，我可以使用同一個廚房，人手都可以帶過來這裡用，節省很多成本開支」。她透露，租金佔成本約20%，人手成本是最大開支。

更深層的商業邏輯是「大街效應」。愛文生舊舖深藏石硤尾街橫街，不少客人「未必看到我們」；新店開在荔枝角道大街，曝光度大增，而且裝修較新、冷氣充足，目標客群是「喜歡坐得舒服一點、年輕一點的一代」。她透露，自己多年來經常聽到客人吃完小菜後說「要去吃甜品」，於是萌生「鹹甜組合」的概念，「想有一個大排檔和甜品的聯乘，舊式感覺加新式甜品」。

「OI SWEET」暫時提供7款甜品，包括雪糕龍鬚糖、頂部綴以球狀蛋白的杏仁茶，以及用煲仔盛載的香蕉西米布甸，將大排檔元素融入甜品賣相。她更與甜品師傅探索「小菜甜品化」，例如將黑椒薯仔牛柳粒的造型概念移植到甜品上，「做一些在外面吃不到的獨有甜品，就像我們的小菜在外面吃不到這種鑊氣。」雖然甜品店開業僅約一個多月，對整體銷售額的貢獻尚待觀察，但網上反應「都OK」，客人對「鹹加甜的組合」感到新奇。

遊客佔六成 堅持劃一價錢

愛文生近年成為「打卡熱點」，遊客比例高達六成，主要來自內地、韓國、歐美及東南亞。胡蕙欣指出，內地客人多受小紅書博主推介吸引，韓國客人則因當地飲食節目報道而認識愛文生，歐美客人則受網紅影片影響。名人效應亦帶來額外曝光，2024年11月英偉達行政總裁黃仁勳等名人光顧後，她估計約兩至三成客人慕名前來，但強調從未主動邀請名人，「他們都是想吃一些本土特色的東西，所以才會來到我們的餐廳」。

面對旅客經濟，她堅持定價劃一，「不會有旅客菜單和本地菜單，一定是劃一價錢」，亦不設加一服務費或茶位費，延續「抵食大件」的街坊信念。

火水爐成本貴六成 申非遺冀傳承

儘管積極擁抱數碼化，愛文生在烹調方式上卻異常「守舊」。店內堅持使用火水爐，每日消耗四至五桶火水，成本比電爐高出五至六成，需要人手搬運和更換火水，「但火水爐的火力很猛，可以很快炒菜，和用電爐是兩回事，鑊氣會差很遠。」胡蕙欣坦言，懂得控制火水爐的師傅越來越少，她現正申請將大排檔列入非物質文化遺產，希望傳授這門手藝予有志入行的廚師。

展望未來，她希望本店續牌後繼續在原址經營，同時將品牌推至海外，「新加坡有很多小販（Hawker），偏好戶外餐廳模式，日本韓國都有類似的屋台，最重要是他們有適合的地方。」至於八歲女兒會否成為第四代接班人，她笑言「暫時太早」，「經營大排檔不會是家庭的負累，一定是基於自己的興趣。如果有這種想改革、改善營運效率的心態，任何一個人都可以經營大排檔。」

記者：邱思綺

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