16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」

美國一名16歲少年在大多數同齡人仍在為零用錢煩惱時，已展現出非凡的商業頭腦，憑藉在網上轉售超市洗衣液，並結合AI技術輔助經營，短短11個月內創下15萬美元（約118萬港元）的驚人銷售額，成功開啟一條致富的副業之路。

靠分析軟件 鎖定洗衣液

據外媒《Entrepreneur》報道，來自密蘇里州的16歲少年亞歷山大（Ethan Alexander）去年退出長曲棍球隊後，利用空餘時間發展副業。他留意到網上不少第三方賣家透過亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪（Walmart）從事商品轉售，便決心學習這門生意。

他動用了從曾祖父遺囑中獲得的500美元，聘請專業賣家傳授網上轉售技巧。在創業初期，亞歷山大利用數據分析軟件SellerAmp篩選價格、庫存及市場趨勢，最終鎖定沃爾瑪的洗衣液為首款產品。

去年5月，他每天花數小時親自駕車，掃清堪薩斯城都會區各間沃爾瑪的洗衣液，隨後自行包裝、貼上標籤，再送往亞馬遜倉庫，首月銷售額已順利達1萬美元（約7.8萬港元），至今年3月總銷售額已達15萬美元（約117萬港元）。

經常包裝商品至凌晨6點

嘗到甜頭後，亞歷山大將相同的經營方式套用於其他熱門商品，並將ChatGPT融入工作流程，讓AI使用Python程式篩選不合適產品，節省大量時間。同時，他利用AI管理庫存，提高整體效率。

隨着業務擴張，亞歷山大將更多零售商納入採購名單，投入時間也隨之暴增，並經常包裝商品至凌晨5、6點才入睡，醒來後繼續採購和寄件，往往深夜11點才歸家。他解釋，亞馬遜以快速聞名，因此業務也必須講求效率，「保持快速的配送速度，是獲得更多銷售的關鍵。」

單日利潤最高近1.6萬

作為轉售商，亞歷山大深知設定具競爭力的價格是致勝關鍵。因此，除了向各大零售商及其他賣家入貨外，也嘗試從其他賣家商店入貨，不斷瀏覽大量產品頁面以尋找有利可圖的商品。他坦言，這門生意的核心並非依賴高單價商品，而是透過「低定價、大銷量」模式來創造穩定利潤。

隨着規模擴大，亞歷山大更逐漸改為向批發商入貨，並存放在父母家中的車庫，有時甚至剛從貨船卸下的貨物直接送到家門口，讓鄰居們皆感不可思議。他透露，在收入最高的時候，單日銷售額便可達6,000美元（約4.7萬港元），利潤亦高達2,000美元（約1.6萬港元）。

暫停轉售業務 專注學業

不過，少年創業之路並非一帆風順。亞歷山大坦言在過程中面對不少挑戰，包括需要獨自報稅、信用卡凍結及包裝出錯等。儘管已聘請虛擬助理分擔工作，但他坦言這盤生意極耗精力與勞動力。目前他已暫停轉售業務以專注學業，並計劃將部分收入用作大學學費。

回顧這段經歷，亞歷山大總結出一個重要教訓，「人們總以為會有一張畫上『X』標記的藏寶圖從天而降，但其實機會每時每刻都在身邊，關鍵是你選擇從中獲益，還是抱持消極心態等待」。

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