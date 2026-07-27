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Nvidia據報為OpenAI提供2500億美元擔保 助建巨型數據中心

商業創科
更新時間：11:57 2026-07-27 HKT
發佈時間：11:57 2026-07-27 HKT

據《華爾街日報》引述報道，英偉達（Nvidia，NVDA）正與OpenAI洽談，擬為一個巨型數據中心項目提供約2,500億美元的融資擔保。若項目最終落實，或將成為AI企業規模最大的融資安排之一。

項目總成本或逾5000億美元

知情人士透露，英偉達這筆擔保將有助OpenAI租用位於俄亥俄州南部的一個10吉瓦項目，該項目由軟銀旗下能源子公司SB Energy開發。若包括內部配備英偉達晶片的費用，項目總成本最終可能超過5,000億美元。

報道指出，該項目電力由美國政府控制，並由日本根據最近達成的一項貿易協議單獨出資。一些知情人士說，美國商務部長盧特尼克參與了電力分配的決策工作。有關項目首期工程預計提供約800兆瓦（MW）電力，預計於2028年完成。

循環融資模式引發外界擔憂

OpenAI已就租賃該場地進行數周洽談，而由於OpenAI尚未盈利且屬於非上市公司，不具備投資級信用評級，而英偉達的出面支持將使該數據中心開發商SB Energy能以更優惠條件舉債融資。

另外，英偉達亦正就OpenAI晶片採購洽談一項獨立融資安排，相關金額或高達3,500億美元。不過，這種循環融資模式引發了擔憂，即如果投資者情緒發生轉變或AI公司的增長放緩，整個行業將變得脆弱。

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