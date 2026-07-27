期指本周四結算前 料難有明確方向｜古天后

7月27日，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢頗大。中東局勢仍緊張，不過巴基斯坦據報探索重啟陷入僵局嘅美伊談判途徑，國際油價高位回落，道指上周五一度反彈406點，收市仍升235點或0.46%，報收51947；標指僅彈3點或0.05%，報收7411；納指跌161點或0.64%，報收24975。不單止納指續軟，費城半導體指數挫4.25%，雖然英特爾業務見起色，但股價跌7.9%，美光MU跌7%，SK海力士ADR跌8.8%。

美國7月服務業採購經理指數（PMI）初值為53.6，市場預期為51.5。美國6月份新屋銷售按月升1.6%，至以年率計62.8萬間，多過預期的60.7萬間。美國10年期債息曾跌5.3基點至4.65厘；2年期債息降5.1基點至4.309厘，其後跌幅都明顯收窄。美滙指數反覆曾跌0.19%至101.25，其後回穩；日圓最多升0.13%。

港股上周反覆爭持，按周再升401點至24963收市，雖然跌穿5日線，但仍守於10、20及50日線之上，而10及20日線已升穿50日線，早已發出黃金交叉利好訊號，而100及250日線則尚待修復。港股目前仍於數條平均線之間穿梭，並於24800至25300水平之間整固，一旦企穩100日線即約25200水平，料可繼續向上挑戰25500及25700阻力。

恒指首個支持為24800

值得留意為大市成交在本輪升浪中，未能做到價量齊升，而科指更開始形成一個小圓頂，反映重磅科技股如強弩之末，已乏上升動力，有機會拖累整體大市表現。如本周恒指繼續整固，首個支持為24800約10日線水平，而最重要支持為7月17日之大陰燭底部24332，一旦跌穿此陰燭底部，7月份整個反彈浪有機會結束，如本周再考驗24300水平，必要迅速重返10日線，則反彈有望延續。

本周四為期指結算日，今日開始踏入轉倉高峰期，料大市周初未必有太大方向，或繼續於幾百點內上落，直至期指結算後，方有更明確方向。

古天后