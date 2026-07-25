蘋果首款折疊iPhone傳量產 搶華為市場 內媒：供應商藍思業績有望大反彈

今年消費電子市場最矚目的焦點，莫過於蘋果（Apple）即將推出的首款摺疊iPhone。近日市場傳出，該款新機已正式進入量產階段。據研究機構Counterpoint Research預測，蘋果首款「摺芒」手機的市佔率有望達到25%，未來將與華為瓜分全球近半的摺機市場。隨着蘋果摺機備受關注，為其提供超薄柔性玻璃（UTG）的核心供應商藍思科技（6613）再次成為焦點。內媒分析指出，若進展順利，由人稱「手機玻璃女王」周群飛掌舵的藍思科技，有望在今年下半年憑藉這批蘋果訂單迎來業績大反彈。

近日市場傳出，蘋果首款摺疊iPhone新機已正式進入量產階段。（網上概念圖片）

據有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析員郭明錤最新產業調查，摺疊iPhone在2026年下半年的組裝出貨量約為700至800萬部。由於藍思科技的UTG玻璃在該項目中滲透率極高，公司副總經理兼財務總監劉曙光早前亦在電話會議中透露，其UTG產品在大客戶項目中的佔有率處於領先地位。他預期，隨着下半年產品正式發布，將為公司帶來顯著的利潤增長。

周群飛在2003年成立「藍思科技」，取自鏡片英文「lens」的諧音。

另外，花旗發表報告，預期蘋果明年將推出摺疊iPhone，並指藍思科技憑藉其UTG、PET材料及玻璃支架技術，將成為主要受惠者，估計每部摺機可為公司增加超過50美元的價值。該行給予藍思「買入」評級，目標價為26元，折合相當於預期明年預測市盈率19.3倍。

首季業績罕有「見紅」

事實上，藍思科技今年初的成績單並不算理想。今年第一季公司出現了近4年來的首次單季虧損，由盈轉虧1.5億元（人民幣，下同），營業收入141.4億元，按年跌17.1%。管理層解釋，主要是消費級存儲缺貨，令智能手機及電腦類收入減少。不過，整體市場疲弱並不代表缺乏局部機遇。內媒分析指，藍思科技瞄準了表現依然強勁的高階及摺疊屏幕手機市場，而其「殺手鐧」正是摺芒最外層的防護蓋板——超薄柔性玻璃UTG。

與蘋果結緣20年

回顧藍思科技的發展歷程，早於第一代iPhone面世前，公司已與蘋果結下不解之緣。2006年，蘋果決定將首代iPhone的塑膠面板推倒重來並改用玻璃屏幕，最終在全球供應商中相中藍思科技。周群飛帶領團隊與蘋果反覆研發，成功打造出劃時代的玻璃面板。此後藍思科技深度參與了iPhone、iPad、Mac以至Apple Vision Pro等核心產品的研發與生產，周群飛更因此贏得「手機玻璃女王」美譽。

藍思科技與蘋果公司合作多年，周群飛與庫克也私交甚篤。（網上圖片）

今年5月，美國總統特朗普訪華並出席國宴，據央視畫面顯示，最少有10位中國企業家獲邀出席，其中藍思科技董事長周群飛獲安排坐在全球首富馬斯克（Elon Musk）與蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）中間，同桌更有Nvidia行政總裁黃仁勳，足見其與蘋果及科技巨頭的深厚私人與商業關係，雙方合作多年，周群飛與庫克本身亦私交甚篤。

周群飛在國宴上坐在全球首富馬斯克與蘋果公司行政總裁庫克中間。（中央電視台截圖）

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在藍思科技的收入結構中，最常被市場質疑的是其「蘋果依賴症」。上市前，蘋果公司貢獻了藍思科技約五成的營業額；上市後，該比例更一度飆升至七成。與單一客戶深度綁定的直接後果，是其業績與蘋果的產品週期息息相關。

2016年，受iPhone 6s系列銷量遜預期影響，藍思全年純利大跌逾兩成；2018年，受高通禁令及iPhone XR銷情欠佳拖累，錄得上市後首次單季虧損。至於2021年，因蘋果供應鏈競爭加劇及產品迭代放緩，公司純利再度受壓。

周群飛近年帶領公司積極開拓新能源汽車及AI算力硬件等高增長領域。（網上圖片）

然而，內媒分析認為，從另一角度看，在這些業績起伏中，藍思科技始終穩佔蘋果核心供應商的地位，某程度上也反映蘋果難以輕易與其「分手」。以今次供貨的UTG為例，其厚度需控制在30微米以下，且要承受數十萬次反覆彎折，當中涉及化學減薄、強化及切割等高難度工藝，令對手難以輕易取代。

部署萬億級新賽道

同時，藍思科技正積極開拓新能源汽車及AI算力硬件等高增長領域。公司已成為Tesla全球一級核心供應商，智能汽車及座艙類業務持續增長並成為第二大業務板塊。同時，藍思科技透過收購「元拾科技」成功獲得英偉達Nvidia推薦供應商認證，提供解決AI算力散熱痛點的組件，加上在人形機械人領域的萬台級產線佈局，未來能否在新興市場成功複製「蘋果模式」，絕對值得投資界注視。

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