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高通全線晶片據報9月起加價至少一成 稱成本持續飆升

商業創科
更新時間：13:29 2026-07-25 HKT
發佈時間：13:29 2026-07-25 HKT

隨著人工智能（AI）相關需求呈爆發式增長，硬件供不應求。製造商積極擴產，同時掀起加價潮。全球最大智能手機芯片製造商高通（Qualcomm，QCOM）據報通知客戶客戶，稱因無法自行消化持續攀升的成本，將自9月起將旗下產品價格上調雙位數百分比。

高通美股周五收市跌2.4%，收報166.97美元。

《彭博》報道指，高通周五（24日）向客戶發信通知加價事宜，表示已無法自行消化供應商帶來的成本上漲，並曾嘗試從新的渠道獲取替代零部件，稱此次價格上調將適用於9月1日以後發貨的產品。

事實上，包括台積電（TSM）及美光（MU）等硬件製造商早前已先後有消息指將會加價，當中美光加價的消息更引來蘋果公司（AAPL）行政總裁庫克批評，其後美光高層公開「暗諷」蘋果曾瘋狂壓價到三分之一，導致行業無力擴產。
 

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