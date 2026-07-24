智元創新啟動香港上市計劃 曾傳目標估值400至500億元

本港有望再添一隻機械人概念股，內地人型機器人公司智元創新正式公布，已啟動赴港上市相關流程。早前傳出該公司以200億美元估值衝刺IPO（首次公開招股），已引入中信証券為輔導券商。智元創新預期2026年度將實現40億元人民幣收入。去年外電指，該公司上市目標估值介乎400億至500億元。

智元創新成立約3年，目前擁有覆蓋輪式、半人形、人形及四足機械人的完整產品組合，今年6月其第1.5萬台機械人量產下線。在智能能力方面，智元創新構建涵蓋作業智能、運動智能及交互智能的「三智一體」全棧模型架構，使機械人具備自主交互、穩定運動、自主規劃及複雜任務執行能力，並逐步由實驗室展示走向工業及商業場景的實際應用。

據市場研究機構Omdia統計，智元創新2025年通用人形機械人出貨量超過5100台，位居全球第一，佔全球人形機械人市場約39%。另據灼識諮詢相關數據，按2025年及2026年第一季度收入計，智元創新為全球最大的通用AI機械人公司。