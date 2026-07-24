TVB完成改名「無綫集團」 許濤：積極擁抱移動互聯網和AI

無綫集團（TVB，511）宣布正式完成更名，公司名稱由「電視廣播有限公司」更改為「無綫集團有限公司」，英文名稱亦改為「TVB Limited」。無綫集團行政主席許濤表示，TVB不單是一間電視台，而是一間跨媒體娛樂集團，地域上把本土市場擴展到大灣區，在技術上積極擁抱移動互聯網和AI。

「續寫屬於這個時代的無綫故事」

許濤表示，面對多變的大環境，TVB選擇主動求變，進行全面性、徹底的改革，成為一間跨媒體娛樂集團，是次更名是「攜手續寫屬於這個時代的無綫故事」。他稱，經過過去5年的改革，TVB在內容創作上更加開放；在業務上越來越多元化；在地域上把本土市場擴展到大灣區；在技術上積極擁抱移動互聯網和AI。

藉爆款IP從影視作品延伸

他又指，「無綫」由1967年啟播以來，記載了香港的歷史，亦承載了幾代香港人的集體回憶，其製作的內容除了透過電視機，亦透過TVB的數碼平台矩陣傳送到觀眾的手機、電腦和平板及社交媒體帳戶上。他指出，正將受觀眾歡迎的「爆款」內容，打造成為具有商業生命力的IP（知識產權），並不止在影視，更延伸至授權商品、沉浸式體驗、文旅場景等多元生態。

汪明荃：將影響力延至更廣闊華人世界

TVB在許濤、總經理（商務營運）蕭世和率領過百名行政人員及藝人出席更名發布會，無綫一眾小生花旦亦盛裝登場。「阿姐」汪明荃坦言，今次更名意義深遠，充分體現TVB與時並進、勇於蛻變的決心。

汪明荃認為，無論科技如何演變、平台如何更迭，好內容始終是TVB最核心的競爭力；而大灣區的深度投入，更為公司開拓了嶄新的內容市場與業務版圖，令TVB在擁抱數碼及人工智能新機遇的同時，亦能將影響力延伸至更廣闊的華人世界，對公司日益多元的發展方向深感鼓舞。