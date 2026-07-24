美國新關稅對港影響不大 馬時亨料今年出口增逾20%「香港一向以靈活見稱」

美國根據《1974年貿易法》第301條，對香港在內的60個經濟體加徵新關稅，稅率為10%或12.5%。貿發局主席馬時亨估計，有關關稅對香港出口影響不大，不會改變對今年本港出口增長逾20%的預期。

9月習特會或改關稅政策

馬時亨指出，早前對香港全年出口增長20%的預測非常保守，「都會係28、29%，而唔係21%嗰種」，故是次關稅影響不大，並憧憬9月習特會，美國有可能改變關稅政策。

馬時亨又表示，在現今地緣政局下，難以長遠判斷貿易前景，「就算5個月都好難講」，但香港一向以靈活、有韌力見稱，相信面對各種風波，可以很快適應挑戰。

港成全球第五大商品貿易經濟體

貿發局研究總監龐溟解釋，美國此舉只是取代早前另一個徵收關稅的方式，而且部分不少產品可獲豁免關稅，故實際影響不大。

另外，香港今年成為全球第五大商品貿易經濟體，商品貿易總額達1.585萬億美元，僅次於中、美、德、荷四國。馬時亨指，在人口相對較小的地方達成有關成績，是令人鼓舞，足以港人自豪，並強調貿易對香港經濟非常重要。

貿發局60周年推兩大優化措施

貿發局公布，藉成立60周年的新起點，推動兩大優化措施，包括重新配置職能，以「產業群組策略」設立六大產業群組；同時重新分配全球辦事處資源，著力開拓新市場商機，包括中亞、中東、北非等高增長市場。馬時亨表示，近年中小企因地緣政治局勢而面對很大挑戰，貿發局冀新措施加強在「全球南方（Global South）」的經濟紐帶聯繫，發揮香港內聯外通的角色。

馬時亨指出，貿發局將在未來6至9個月在埃及開羅新增顧問辦事處，以強化本局在非洲的現有布局，令全球辦事處將增至52個。

從北美調配資源至南美歐洲等

他指出，上任主席一年以來，花大量時間研究優化措施，最終決定不關閉任何據點，而是調配資源，例如從增長放緩的北美資源分配更多至南美洲、歐洲資源著眼北歐市場的增長等，早前隨行政長官出訪的中亞哈薩克阿拉木圖顧問辦事處亦將加強人手資源，進一步幫助香港商家在中亞五國發展。他指出，目前東盟、中亞、中東、北非、南美洲等「全球南方」增長急速，貿發局務求開拓更多新興市場，藉此配合內地企業加速出海的步伐，把握新經濟走廊帶來的機遇。

貿發局總裁張淑芬指出，在資源有限之下，團隊將「轉身快」，快速、靈活在不同市場把握商機，如具備天時地利便即時行動，例如帶團出訪等；而當一些市場出現地緣政治局勢風險或會減少分配資源，適時重新投入。

設六大產業群組 精準支援業界

另一方面，貿發局指出，為更精準支援業界應對複雜多變的全球貿易環境，改以「產業群組策略」（cluster approach）為核心，重新配置職能，設立六大產業群組，包括金融及專業服務、全球網絡及供應鏈、科技及數碼創新、大健康及創意產業、消費品及生活時尚，以及企業規劃。

張淑芬指出，這種產業群組模式不僅提升營運效率，更提升內部的協同效應，為企業提供更全面的一站式全球支援，企業無論參加本地國際展覽或會議、開拓新市場等，都可以透過貿發局產業群組單一接觸點，獲得一站式全面支援。

重組高層架構 減匯報層級增效率

有關舉動亦重組貿發局高層架構，從過去2名副總裁及3名助理總裁，改為6名副總裁管理六大產業群組。張淑芬解釋，此舉將匯報層級減少，藉此提升決策效率。她強調，局方是以產業為先、以客戶為先，按照中小企的產業生態圈變化來制定方案，員工基本工作不變，該做法可以在人手不變之下提升服務質素。