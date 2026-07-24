富邦銀行夥3商場推消費獎賞 最高回贈可達25%

富邦銀行宣佈與The ONE，皇室堡及新港中心合作推出消費優惠，GLOW Rewards會員可享最多1,100元電子現金券賞，並可與商場同期舉行的換領活動同時使用，兩個活動結合最高回贈優惠可達25%。

消費滿指定金額獲電子現金券 可同時換領商場優惠

即日起至8月31日，GLOW Rewards會員憑富邦信用卡於The ONE及皇室堡所有商戶，或新港中心指定商戶即日消費滿指定金額，即可換領相應獎賞；消費滿500元可獲50元電子現金券一張；滿1,500元可獲三張50元電子現金券。

同時，滿2,500元可獲三張100元電子現金券；滿5,000元則可獲100元及500元電子現金券各一張，但需注意每張收據消費金額須達100元或以上，並可憑單一或最多三張由不同參與商戶發出的即日有效發票換領。

此外，會員可同時參與商場現正舉辦的主題推廣活動，包括The ONE的「Woodstock & Friends盛夏運動會」、皇室堡的「喵の玩樂日誌」及新港中心的「盛夏回贈賞」，進一步提升回贈總額。

以新港中心為例，會員單日消費600元，即可同時獲取「富邦銀行量住賞」的50元電子現金券及「盛夏回贈賞」的100元電子現金券，回贈比例合共高達25%。