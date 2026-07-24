鈞達子公司巡天千河「一箭三星」成功入軌

鈞達股份（2865）控股子公司「巡天千河」今日（24日）於酒泉衛星發射中心，以「一箭三星」方式成功發射三顆衛星並順利入軌，任務圓滿成功。此次為該公司首次執行一箭三星任務，其中，「雲尖沐曦號」搭載AI驅動系統，具備自主任務規劃與執行能力。

巡天千河研製的雲尖沐曦號（吉天星A-04星）、中航紅外一號（西光貳號03星）以及應龍風光一號衛星，搭載力箭一號（遙十五）運載火箭，在7月24日07時33分，於酒泉衛星發射中心成功發射入軌，狀態良好，任務獲得圓滿成功。該三星是巡天千河抓總研製的第9、10、11顆衛星，也是公司首次執行的一箭三星發射任務，標誌其正式邁入批組化研製與高頻次發射的新階段。其中，與之江實驗室攜手研製的雲尖沐曦號由AI驅動，具備健康自主管理、單星及多星任務的自主規劃和執行能力，是三體計算星座在人工智慧模型驅動衛星變革上的突破性探索。