維布絡收購菲律賓S Brands 冀引進品牌拓大灣區市場

快速消費品企業維布絡消費者護理（Wipro Consumer Care）宣布，已簽署最終協議，將全資收購菲律賓個人護理企業 S Brands Consumer Care Inc.（S Brands）的100%股權。是次收購為維布絡在亞太市場的第16次策略性收購，以鞏固其在東南亞地區的領導地位，並計劃善用S Brands的品牌優勢，開拓香港及大灣區市場的商機。

維布絡消費者護理國際業務首席營運官兼東亞區域總裁Nagender Arya表示，香港及中國內地是集團重點布局的核心板塊，未來將持續物色優質品牌引入市場。他說：「S Brands獨具品牌特色，我們很高興能將其帶進我們的市場，未來將調配更多資源，全力推動品牌實現高速增長。」

維布絡消費者護理業務遍及全球60多個國家，涵蓋個人護理、家居護理及其他消費品類，年度營業額超過12億美元。