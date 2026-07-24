Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SK海力士主席崔泰源離婚案落幕 判付前妻逾50億 法院拒按AI熱潮後估值分身家

商業創科
更新時間：15:39 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:39 2026-07-24 HKT

AI熱潮帶動SK海力士股價大升，惟SK集團主席、億萬富豪崔泰源的前妻盧素英，未能因此在離婚財產分配中分得更多。據CNN報道，首爾高等法院周五裁定，崔泰源須向前妻支付9,440億韓元（約50.6億港元），金額遠低於盧素英要求的水平，亦低於2024年早前裁決中約10億美元的財產分配額。

崔泰源現為記憶體晶片巨頭SK海力士主席。他與盧素英十多年前分居，當時崔泰源曾罕有透過致韓國傳媒的信件，公開宣布婚姻破裂。盧素英是韓國前總統盧泰愚之女，其後多年一直爭取更高財產分配，並主張其父早年曾對SK集團成長作出財務貢獻，因此應按SK集團2026年估值計算其應得份額。

若按盧素英的估算，相關財產分配金額或達數十億美元。SK海力士近年受惠AI晶片需求急增，股價在AI熱潮下大幅上升，亦令SK集團估值水漲船高。

不過，首爾高等法院認為，相關股份應按上訴法院於2024年完成聆訊時的價值計算，而非採用AI熱潮推高後的2026年估值。報道指，在AI帶動下，相關股價其後曾升逾五倍。

拒認可前總統盧泰愚對集團財務貢獻 

此外，韓國最高法院去年10月已推翻部分估值基礎，裁定不應將盧泰愚對SK集團的財務貢獻納入考慮。首爾高等法院今次判決亦表示，9,440億韓元的分配金額，是基於盧素英取得三分之一、崔泰源保留三分之二的資產分配比例，並符合最高法院裁決方向。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
01:04
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
影視圈
16小時前
熱帶氣旋紅霞情況持續更新。
熱帶氣旋紅霞‧持續更新︱晚上8時40分發出一號戒備信號 考慮周六改發更高信號
社會
3小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
22小時前
妻子出軌移英港人 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同婚姻背叛有關｜Juicy叮
移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同背叛有關｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
生活百科
2026-07-23 14:55 HKT
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
影視圈
5小時前
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
飲食
22小時前
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
突發
14小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
2026-07-23 13:11 HKT
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
影視圈
18小時前