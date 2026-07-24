SK海力士主席崔泰源離婚案落幕 判付前妻逾50億 法院拒按AI熱潮後估值分身家

AI熱潮帶動SK海力士股價大升，惟SK集團主席、億萬富豪崔泰源的前妻盧素英，未能因此在離婚財產分配中分得更多。據CNN報道，首爾高等法院周五裁定，崔泰源須向前妻支付9,440億韓元（約50.6億港元），金額遠低於盧素英要求的水平，亦低於2024年早前裁決中約10億美元的財產分配額。

崔泰源現為記憶體晶片巨頭SK海力士主席。他與盧素英十多年前分居，當時崔泰源曾罕有透過致韓國傳媒的信件，公開宣布婚姻破裂。盧素英是韓國前總統盧泰愚之女，其後多年一直爭取更高財產分配，並主張其父早年曾對SK集團成長作出財務貢獻，因此應按SK集團2026年估值計算其應得份額。

若按盧素英的估算，相關財產分配金額或達數十億美元。SK海力士近年受惠AI晶片需求急增，股價在AI熱潮下大幅上升，亦令SK集團估值水漲船高。

不過，首爾高等法院認為，相關股份應按上訴法院於2024年完成聆訊時的價值計算，而非採用AI熱潮推高後的2026年估值。報道指，在AI帶動下，相關股價其後曾升逾五倍。

拒認可前總統盧泰愚對集團財務貢獻

此外，韓國最高法院去年10月已推翻部分估值基礎，裁定不應將盧泰愚對SK集團的財務貢獻納入考慮。首爾高等法院今次判決亦表示，9,440億韓元的分配金額，是基於盧素英取得三分之一、崔泰源保留三分之二的資產分配比例，並符合最高法院裁決方向。

