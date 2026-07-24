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摩通據報調逾30名量化交易員工往星港 整合團隊更貼近業務部門

商業創科
更新時間：15:24 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:24 2026-07-24 HKT

據彭博引述消息報道，摩根大通在近幾個月已將超過30名量化交易員工從內地調往新加坡和香港，以將團隊整合至區域中心，並更貼近業務部門。 

加速推動電子交易業務

報道指出，摩根大通是次調動將約25至30名員工從北京和上海調往新加坡，另外約有六名隸屬中國量化交易及研究部門的成員也被調往香港。

此前，摩根大通在今年初成立量化交易與研究團隊，以加速推動電子交易業務，並抵禦非銀行競爭對手，包括Citadel Securities LLC和Jane Street Group LLC等造市商。銀行表示，新加坡是銀行量化交易與研究業務的「重要樞紐」，同時也是持續發展的量化交易與研究卓越中心。

摩根大通亦指出，銀行團隊採用全球營運模式，並認為新加坡中心能令銀行更有效服務區域及全球客戶。另外，摩根大通一直在強化在新加坡的業務版圖，包括私人財富管理等領域，同時亦將參與新加坡打造黃金交易中心的計劃。

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