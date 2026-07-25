夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源

在不少千禧世代投身科技、金融或創意產業之際，美國一對年輕夫婦卻因家族變故，接手一門與「死亡」密切相關的傳統行業——墓園經營。兩人由零開始整頓業務、推動數碼化轉型，現時公司年收入逾600萬美元，經營漸上軌道。

據《CNBC》報道，39歲的Shayda Frost與36歲的Timothy Amoui現時經營家族墓園公司Lincoln Memorial Group，於美國亞特蘭大營運4個墓園。文件顯示，公司於2025年收入約630萬美元（約4,940萬港元），淨利潤約170萬美元（約1,333萬港元）；在2021年至2025年間，年均收入接近600萬美元（約4,705萬港元）。

父親猝逝 夫婦返鄉接手

對於千禧世代而言，經營墓園似乎是個冷門選擇，但Frost的家族與殯葬業卻有著深厚淵源。集團由她的祖母在1970年代創辦，其後交棒給她的父親。Frost坦言，她自小在墓園環境中成長，對殯葬業並不陌生，兒時更會在墓園內參與復活節尋蛋、母親節活動及聖誕燭光儀式。

不過，Frost原本無意承接家業，此前她在洛杉磯從事電影製作，Amoui則任職金融公關；直至Frost父親於2023年7月突然離世，墓園生意一夜間落在兩人肩上，夫婦最終決定離開洛杉磯，遷往亞特蘭大接管公司。

Frost坦言，幾乎所有身邊人都勸他們出售業務，認為墓園規模龐大，且二人缺乏行業經驗。不過，他們相信只要引入適當管理，業務仍有改善及發展空間，因而決定留下來進行改革。

著手推動數碼化轉型

兩人接手後才發現，公司猶如一項「重組轉型」工程。Frost形容，辦公室的運作彷彿停留在1974年，員工仍使用對講機及紙本備忘錄溝通，而非透過電郵；舊有紀錄亦以紙本為主，堆滿大量檔案櫃。

為推動數碼化，兩人過去兩年半持續整理數十萬份紙本紀錄。由於部分舊資料尚未完成電子化，辦公室目前仍須讓實體檔案與電腦系統並行運作，甚至要添置傳統名片輪轉夾，以應付日常查閱需要。

Frost表示，長遠目標是帶領公司邁向全面無紙化，除非客戶家屬要求，否則毋須列印合約。不過，由於殯葬業受高度監管，相關安排仍須符合州政府法規。

預先規劃服務鎖定未來生意

現時該公司主要提供墓地、墓穴設施、墓地或陵墓開啟及封閉等專業服務，以及墓碑和紀念碑等產品，同時提供「生前預先規劃」及「即時需要」兩種服務模式。前者由客戶在生前預早安排及付款，後者則在親屬離世後才購入服務。

Amoui認為，預先規劃是最關鍵業務，因為能預早鎖定未來客源。此外，根據法規，每筆墓地銷售的部分收益會撥入「永久保養」信託基金，確保墓園即使爆滿，未來仍有資金維持剪草及清潔等日常運作。

擬收購更多墓園 拓殯儀服務一條龍

兩人正計劃收購更多墓園，並考慮在現有地皮興建殯儀館，以提供一條龍的善終服務，認為規模增長有助提高員工薪酬、擴充人手，同時壯大永久護理基金。另外，目前殯葬業正面臨青黃不接的問題，Amoui期望，他們的經歷能吸引更多年輕人投身這個看似不夠光鮮的行業，並相信墓園需求不易被科技取代，具一定抗周期及長期需求特性。

相關文章：前野村經紀變銀座人氣女公關 憑獨有「識人投資術」 擁1.2億日圓投資組合

相關文章：小嶋陽菜再售自家品牌股份 身家飆至1.7億 從偶像轉型創業 鎖定高消費輕熟女客群 營收逾2億

相關文章：Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本

相關文章：Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌

相關文章：31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意

相關文章：前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」

相關文章：由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」