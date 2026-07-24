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獲CHIIKAWA劇場版港台及東南亞發行權 羚邦冀票房接近SLAM DUNK

商業創科
更新時間：14:28 2026-07-24 HKT
發佈時間：14:28 2026-07-24 HKT

卡通角色CHIIKAWA首部動畫電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》將於香港上映，羚邦集團（2230）獲影片香港、台灣及全東南亞發行權。主席兼行政總裁趙小燕指，影片受眾為家庭客，目標票房可接近接近早前上映的《THE FIRST SLAM DUNK》約4300萬。

她表示，影片將在8月6日正式上映，朗豪坊自7月10日起開始的限定快閃店，開幕首周創下商場2026年全年周末人流最高峰紀錄，且目前快閃店銷售理想，「要賣的都賣嗮了」。

羚邦集團早前在港舉辦IP潮流文化盛事「CON-CON 」，趙小燕表示，計劃在港擇商場舉辦「CON-CON」後續活動，「CON-CON 」海外市場正考慮進軍泰國、印度及韓國，因當地文化與展會內容契合，指市場接受度未成熟集團不會進入。

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