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CHIIKAWA特展珍藏版八達通售$158 拍卡即亮LED星光 另設限量版僅500套

商業創科
更新時間：14:08 2026-07-24 HKT
發佈時間：14:08 2026-07-24 HKT

「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題展覽將於8月1日至9月6日舉行，八達通聯同創意品牌 AllRightsReserved 及官方授權方 Spiralcute International再度合作，推出「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八達通、手機八達通卡面及八達通App主題。 

卡面以幻彩燙印標誌設計

八達通表示，今次「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八達通聯乘系列，將展覽主題融入卡面設計，帶來多重趣味體驗。系列設有三款成人版，分別以Chiikawa (吉伊卡哇)、Hachiware (小八) 及 Usagi (兔兔)為主角，每張卡均配備兩顆LED燈，輕拍八達通讀寫器即可亮起星光，此外卡面配以幻彩燙印標誌設計。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八達通，單卡售價為158港元（不設按金及儲值額），每款八達通的包裝上有二維碼可下載相應角色的手機背景圖片。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八達通。
「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八達通。
三款八達通分別以Chiikawa、Hachiware及Usagi為主角。
三款八達通分別以Chiikawa、Hachiware及Usagi為主角。

限量版卡背有獨立編號

八達通同時推出「CHIIKAWA ARTIVERSE」限量版八達通套裝，內含三款卡面，並於每張卡背印上獨立編號，專為收藏愛好者而設。套裝售價為528港元（不設按金及儲值額），全球限量500套，只於「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展會場發售，每名持票人限購一套。

此外，於8月1至30日期間，客戶於7-Eleven單一消費滿50港元或以上，並以八達通付款，可觸發期間限定CHIIKAWA聲效，為支付增添趣味。 

八達通App7月28日起預訂

八達通銀包客戶可於7月28日上午10時起至8月24日下午5時，透過八達通App優先預訂，產品亦將於8月1日上午7時起，在港鐵網上商店、全港7-Eleven便利店及「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展會場發售，數量有限，售完即止。 

「CHIIKAWA ARTIVERSE」手機八達通卡面，每款售價18港元。
「CHIIKAWA ARTIVERSE」手機八達通卡面，每款售價18港元。

手機八達通卡面每款18元

八達通又指，為配合展覽同步推出四款「CHIIKAWA ARTIVERSE」手機八達通卡面，每款售價18港元，用戶可透過八達通App「卡面商店」選購其中三款，將CHIIKAWA及好友融入日常支付體驗；每次付款時均可顯示主題卡面，並同步呈現於App啟動畫面及主頁介面。 同時又設有展覽會場限定卡面，參觀人士於K11 MUSEA展覽現場，並備有手機八達通（八達通在iPhone或Apple Watch，或Android版八達通）及八達通App，透過流動裝置掃瞄QR Code，可下載「展覽限定」CHIIKAWA卡面。

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