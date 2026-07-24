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Oracle獲美國防部70億美元合約 為期最長10年

商業創科
更新時間：12:44 2026-07-24 HKT
發佈時間：12:44 2026-07-24 HKT

美國國防部周四（23日）宣布，與Oracle（ORCL）達成一項為期最長10年、價值近70億美元的協議，以將各部門的軟件授權整合為單一合約，為國防部削減成本的最新措施。

Oracle周四股價下跌4.61%，收報120.04美元，盤後股價升1.9%。

為納稅人節省至少4.41億美元

據路透報道，此項企業軟件協議由美國海軍部洽談，用於其本地計算使用情況，該協議為期五年，並可選擇額外延長五年，適用範圍涵蓋國防部及美國海岸防衞隊與情報體系。國防部資訊總監Kirsten Davies表示，此舉不僅為納稅人節省至少4.41億美元，同時亦能快速有效地為作戰人員提供服務。

此前，國防部亦曾在5月與微軟簽訂類似的協議，將分散在各軍種、情報體系及海岸防衞隊的微軟及其他企業軟件授權整合為單一合約，當時協議為期五年，價值96.9億美元。兩項協議顯示Davies推動改革，以遏制軍方常年重複的軟件支出，並將過去零散且各自為政的合約，轉變為涵蓋整個國防部的企業級協議。

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