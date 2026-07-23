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港金所與亞博科技成立合資公司 建立交易及結算系統

商業創科
更新時間：20:49 2026-07-23 HKT
發佈時間：20:49 2026-07-23 HKT

支付營運商亞博科技（8279）宣布，其附屬公司金鏈通技術有限公司（TGX）與香港黃金交易所成立合資公司，進一步深化雙方在貴金屬交易數字化基礎設施領域的戰略合作，推動香港貴金屬交易、清算及結算體系全面升級。

亞博科技指出，TGX 於1月26日已與港金所簽署技術服務協議，TGX將為港金所及其客戶設計、開發及維護一套安全穩定的電子交易、清算和結算平台。目前平台處於初期開發階段，建成後預計將承接港金所現有貴金屬交易、清算、結算及相關電子業務的全面遷移。

打造金融級高併發交易平台

該公司亦提到，雙方致力於打造金融級高併發交易、清算及結算平台，在容量、技術先進性及靈活性方面實現創新和提升，為貴金屬交易提供更高效、穩定和安全的基礎設施支持。

亞博科技又表示，此次與港金所成立合資公司，將充分發揮雙方優勢，加速提升香港貴金屬市場數字化交易基礎設施能力，推動貴金屬交易、清算及結算體系與國際市場接軌，助力香港進一步鞏固國際黃金交易中心的戰略地位。

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