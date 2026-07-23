大華銀行擴充私人銀行業務 目標2030年前財富管理收入增至5倍

大華銀行（香港）新任行政總裁董慶賢表示，財富管理業務是未來的主要增長引擎，該行將把握中國與東盟之間不斷增長的財富流動機遇，而其私人銀行目標已定於2030年或之前，將香港的資產管理規模及財富管理收入增加至目前的5倍，同時將客戶服務顧問團隊人數擴展至現時的3倍。

大華私人銀行主管趙敏耀補充說，現時本港私銀客戶經理團隊約有20人，未來幾年將增至50、60人。

香港商業房地產未明朗 「難定論最壞時刻已過」

去年上半年該行房地產相關貸款佔比高達逾40%，其中商業房地產信貸質素備受關注。對此，他指香港商業房地產市場仍未明朗，但相關貸款並非佔其整體貸款組合一個很大部分。雖然近年商業房地產的估值下跌不少，但該行並無要求客戶立刻清還貸款，且一直與客戶有緊密溝通，而絕大部分客亦願意繼續經營。他續指，有些客戶想出售手上的商業房地產物業，亦見陸續有買家接手，租賃也有改善，尤其中環地區，期望這趨勢會持續，惟現時「難以下定論最壞時刻已過」，因仍要視乎利率走勢，以及中美等地緣政治角力情況。

董慶賢又指，集團約有55%的收入是來自新加坡，而新加坡以外市場的收入排名，香港一直位列第2、3位，因此本港商業房地產信貸風險對集團影響不大。

中國與東盟加強連繫 非傳統融資活動顯著增加

另外，儘管今年來本港貸款市場增長仍欠動力，惟大華香港企業銀行業務部主管羅俊光指出，該行受惠與東盟地區和中國的連繫優勢，過去12至18個月非傳統的融資方案活動顯著增加。