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屈臣氏與Pantone推「屈臣氏長青綠」顏色 全球市場建立一致品牌形象

商業創科
更新時間：18:51 2026-07-23 HKT
發佈時間：18:51 2026-07-23 HKT

屈臣氏宣布推出全新品牌色彩「屈臣氏長青綠」（Watsons Evergreen），慶祝集團185周年，是次與全球色彩權威機構Pantone Color Institute合作，旨在於全球市場建立一致、鮮明且具公信力的品牌形象。

屈臣氏指，「屈臣氏長青綠」計劃將於全球16個市場逐步推出，包括亞洲、歐洲及中東市場，透過一系列顧客和社區活動，及精選產品系列，以進一步鞏固品牌與顧客及社區之間長久建立的聯繫。

標誌、貨架、自家品牌等展示品牌象徵

該公司表示，「屈臣氏長青綠」是一種充滿活力的藍綠色調，象徵活力、關愛與信任，充分體現品牌承諾，而從屈臣氏標誌、店舖設計、商品陳列、線上平台到自家品牌產品，「屈臣氏長青綠」一直是顧客熟悉的品牌象徵。該公司稱，計劃源於其簡單的信念，「屈臣氏一直陪伴顧客成長，未來亦將繼續與顧客攜手同行。」

屈臣氏國際顧客總監Jared DeGuzman表示，「屈臣氏長青綠」以簡單而有力的方式展現承諾，透過與Pantone合作，將標誌性的品牌顏色昇華為代表活力、關愛與健康生活的全球品牌象徵，連繫全球各地的屈臣氏顧客。Pantone Color Institute副總裁Laurie Pressman亦表示，「屈臣氏長青綠」演繹一個歷久彌新、與時並進的品牌理念。

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