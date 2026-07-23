周大福上季零售值增長15% 港澳同店銷售大升42%

周大福（1929）公布截至6月底止季度主要經營數據，零售值按年增長15.1%，其中中國內地增10.7%，香港、澳門及其他市場大增44.8%。周大福表示，季度表現體現其品牌轉型的成果，以及主要市場消費者需求的持續韌性。

香港同店銷售升35% 消費氣氛向好

周大福指，期內中國內地同店銷售增長19.6%，表現優於整體珠寶零售市場；香港及澳門的同店銷售受惠於消費氣氛向好及客流維持強勁，期內同店銷售增長達41.7%，其中香港升35%，澳門則升64.6%。

該集團指，計價黃金首飾同店平均售價季內保持強勢，內地的平均售價持續上升至1.06萬元，按年升26%；香港及澳門的平均售價則升至1.71萬元，按年升9.6%。該集團又指，定價首飾的平均售價維持強勁，內地定價黃金首飾的平均售價升至9100元，按年升40%，而珠寶鑲嵌首飾的平均售價則升至8700元，按年升3.6%；至於港澳定價黃金首飾的平均售價升至8700元，按年升70%，而珠寶鑲嵌首飾的平均售價則為1.66萬元，按年升2.4%。

內地高端門店增至12間 減少定位不符據點

門店方面，期末周大福珠寶零售點共5205間，其中內地選擇性開設14個零售點，並關閉272個，淨關閉258個零售點；於香港、澳門及其他市場，季內分別在香港開設1個和在其他市場淨開設2個周大福珠寶零售點。周大福表示，季內擴展了高端形象門店網絡，於長沙國際金融中心及南京德基廣場等高端購物中心推出4間門店，使內地高端形象門店總數增至12間。

周大福指，持續專注於維持市場領導地位及強化網絡韌性，逐步減少於與品牌定位較不相符的據點布局，同時在優質高客流地段開設高生產力門店。