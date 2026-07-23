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狗隻入食肆｜新例首周Lalamove寵物訂單飆升60% 灣仔及西九成熱點

商業創科
更新時間：17:13 2026-07-23 HKT
發佈時間：17:13 2026-07-23 HKT

政府自7月9日起推動「寵物友善場所」政策，容許狗隻進入合資格食肆。即時送貨平台Lalamove最新數據顯示，政策推出首周，其寵物訂單即按周錄得逾60%的顯著增幅。該平台預期，隨著越來越多食肆取得相關牌照，下半年寵物接送服務需求將按年上升45%。

下午茶時間成毛孩出行高峰

平台數據顯示，寵物友善政策正改變「毛爸媽」的出行習慣，寵物外出地點已由傳統的寵物公園，擴展至餐飲及消閒熱點。首批獲發牌照的寵物友善食肆中，非中式餐館及咖啡茶飲店佔比超過六成，而Lalamove數據顯示，不少市民偏好與寵物共享日間悠閒輕食，令下午2時至5時的下午茶時段，穩佔毛孩出行高峰，相關訂單佔整體寵物訂單達55%。

在地區分布上，首批獲得牌照的食肆中，超過22%來自「寵物放電熱點」西九龍地區，受惠於新政策，該區7月第三周訂單按周錄得32%增長；而獲批最多牌照的灣仔區及中西區，訂單數量亦分別錄得35%及23%的按周升幅。

Lalamove指，其寵物接送服務透過配對專屬寵物友善司機，為主人提供寬敞的貨Van及即時點對點接送服務，接送5隻寵物以內一律額外收費10元；若需要更充裕的活動空間，用戶亦可選其「星級尊車」服務享用特選貨Van車型。該平台又指，為支持本地寵物消費，即日起推出三大寵物接送優惠，包括憑優惠碼可獲贈80元寵物接送優惠。

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