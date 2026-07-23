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AXA安盛指本港在職女性更年期認知不足 僅關注於情緒困擾及骨質疏鬆

商業創科
更新時間：16:48 2026-07-23 HKT
發佈時間：16:48 2026-07-23 HKT

AXA安盛發表《香港女性健康調查2026》，訪問了600名年齡介乎30至54歲本港在職女性，顯示有31%受訪者未能指出更年期前期一般於40歲至49歲開始，另有27%誤以為相關症狀只會在停經後才出現。AXA安盛認為，這些誤解可能導致女性錯失及早預防和管理長遠健康的10年「黃金期」。

近四成曾出現更年期前期症狀

在健康風險認知方面，雖然逾半受訪者表示了解更年期的長期影響，但受訪者對更年期全面影響的認知仍有不足，主要局限於情緒困擾及骨質疏鬆，而對於其他長遠健康隱患，例如心血管疾病、認知障礙症及高膽固醇等風險的認知明顯不足。調查亦顯示，37%受訪在職女性正經歷或曾出現更年期前期症狀，主要包括情緒波動或焦慮、月經不規律及失眠。

企業支援更年期健康 有助挽留人才

針對職場支援，高達九成受訪者期望企業能協助女性管理更年期健康，當中39%希望獲得心理及情緒支援，37%期望公司提供相關的健康檢查，並認為適當的醫療福利政策有助改善工作表現及提升員工身心健康，對挽留女性人才具正面作用。

AXA安盛香港及澳門首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉指出，更年期一般在40至50歲開始，正值女性事業發展階段，認知不足或會影響其長遠健康及職場參與度。

企業福利從「一體適用」轉向彈性計劃漸增

另外她表示，近年不少企業正逐步改變「一體適用」（One plan fits all）的傳統福利模式，轉向探討彈性福利計劃，反映企業對員工差異化健康需求的關注度有所提升。

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